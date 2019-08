FC Bayern in Champions League gegen Tottenham, Piräus und Belgrad

vor 1 Stunde

MONTE CARLO - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf die Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monte Carlo.

dpa