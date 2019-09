Es war ein rauschendes Fest, und nach einem langen Tanzabend nahm der Opernball in der Nacht noch einmal an Fahrt auf: Stargäste Johnny Logan und Mitch Winehouse, Vater der verstorbenen Ausnahmesängerin Amy Winehouse, gaben sich im großen Saal bis mitten in die Nacht die Ehre und beschwingten mit ihren Einlagen das Festvolk. © Anestis Aslanidis