95 Staffeln traten bei der 35. Auflage des Altmühlfrankenlaufs gegeneinander an. Somit waren rund 1100 Läufer am Start und machten die Veranstaltung wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Bei einer Frontalkollision im Landkreis Bad Kissingen sind am Sonntag mehrere Menschen schwer verunglückt, ein Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Beteiligte waren in ihrem vollkommen zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.