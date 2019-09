Die Zeichen erkennen

NÜRNBERG - Unter die Fahrzeuge mit den üblichen Kennzeichen mischen sich mitunter auch welche, die ein anderes tragen und dennoch aus Deutschland kommen. Die Schilder-Vielfalt im Überblick:

Schildervielfalt: Vom H- übers E- bis hin zum Ausfuhrkennzeichen. © BMVI



So kennen wir unsere Kfz-Kennzeichen: Links auf blauer Fläche das Landeskürzel unterm EU-Symbol, rechts schwarze Schrift auf weißem Grund, die das Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk, eine Buchstabenkombination und eine Erkennungsnummer formuliert. "Insgesamt dürfen nur acht Stellen auf dem Schild stehen", wissen die Fachleute des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes.

Was aber bedeutet beispielsweise eine gelbe oder rote Fläche rechts? Und wer bekommt das "E" nach der Erkennungsnummer zugebilligt? Die verschiedenen Kfz-Kennzeichen, was sie bedeuten und wer sie bekommt in der Bilderstrecke:

