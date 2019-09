Automobile Ikonen gibt es nicht viele, der Land Rover Defender ist eine von ihnen. Wahrscheinlich liegt es auch an seinem Kultstatus, dass die öffentliche Wahrnehmung wohlwollender mit ihm umgeht als mit gewichtigen SUVs. Jetzt ist der Defender, der auf eine über 70-jährige Geschichte zurückblicken kann, komplett erneuert worden. Seine Fans haben bereits sehnsüchtig auf ihn gewartet.

Auch wenn etliche Hersteller der Internationalen Automobil Ausstellung in Frankfurt eine Absage erteilt haben, so gibt es auf dem Messegelände am Main doch interessante Neuheiten zu sehen - vor allem aus deutscher Produktion. Im Vorfeld der Messe (12. - 21. September) stellen wir zwölf Exponate vor.