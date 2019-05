Hohe Reichweiten, rasches Tanken, kein Gedränge an der Ladesäule und trotzdem (lokal) emissionsfrei: Viele halten die Brennstoffzellentechnologie für die bessere Form der Elektromobilität und der Batterie deutlich überlegen. Den Durchbruch hat das Fahren mit Wasserstoff bislang aber nicht geschafft. Toyota glaubt dennoch an die Zukunft der Fuel-Cell-Fahrzeuge.

Beim Stichwort "Ostereier" denkt man gemeinhin an Nougat oder Krokant. Solche Leckereien sind im Auto nicht versteckt. Designer haben in manchen Fahrzeugen aber andere Spuren hinterlassen, kleine Haie, ein tapsiges Jaguar-Baby, eine freundliche Spinne. "Easter Eggs" nennt man solch verborgene Grüße. Wir haben einige in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Alljährlich zu Ostern öffnet die New York Autoshow ihre Pforten. Auf Augenhöhe mit der Frankfurter IAA oder der zeitgleich stattfindenden "Auto Shanghai" befindet sich die Messe in Manhattan zwar nicht. Aber sie hat in den vergangenen Jahren an Glamour gewonnen. Unsere Bilderstrecke zeigt die wichtigsten Neuheiten und Studien.