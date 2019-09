Der Diesel steht ihm gut: Am Beispiel des BMW 320d erweist es sich, dass Fahrspaß und Effizienz keine Gegensätze sein müssen. Allerdings erfordert das stimmige Gesamtpaket keine unerhebliche Investition.

Vom 31. August bis zum 8. September trifft sich die Branche auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon. Wir stellen schon im Vorfeld einige wichtige Neuheiten in der Bilderstrecke vor.

Wenn schon stromern, dann am ehesten in der Stadt: Diese zwölf E-Mobile kommen auch als Zweitwagen in Frage. Einige von ihnen haben eine Vergangenheit mit Verbrennungsmotor und sind jetzt auf eine ausschließlich elektrische Existenz umgeschwenkt.