Was die beiden Buchstaben "GL" im Namen trägt, outet sich schon von der Nomenklatur her als Mercedes-SUV. So auch der neue GLB, der sich zwischen dem Crossover GLA und dem GLC einsortiert. Der Neue nutzt die Kompaktplattform des Hauses und kommt zum Jahresende in den Handel. Weil es ihn als Siebensitzer mit dritter Sitzreihe gibt, dürfte er auch für Familien interessant sein.