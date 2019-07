Barden, Annafest & Tanzen im Grünen: Die Wochenendtipps

Am Wochenende gibt es in der Region wieder ordentlich was zu erleben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Beginn der Sommerferien startet in Forchheim das 179. Annafest. Zeitgleich eröffnet in Nürnberg das 44. Bardentreffen und verwandelt die Innenstadt drei Tage lang in eine riesige Open Air Area. Elektronische Musik hat Tanzen im Grünen am Samstag im Marienbergpark zu bieten. In eine ähnliche Kerbe haut das Pondsland Festival in Höchstadt. Diese Veranstaltungen und viele weitere finden Sie wie immer in unserer Event-Bildergalerie - viel Spaß!

Bilderstrecke zum Thema Von Annafest bis Bardentreffen: Unsere Wochenendtipps In Forchheim startet am Freitag das Annafest. Elf Tage lang geht die Kult-Kirchweih im lauschigen Kellerwald. Barden aus aller Herren Länder sind dieses Wochenende in Nürnberg zugange. Heuer lautet das Motto des Treffens "World Wild Accordion". Ebenfalls eine Erwähnung wert ist das Sommerfest am Sonntag im Tierheim, bei dem sogar einige Club-Spieler vor Ort sein werden. Auf Laufs Heldenwiese wird dagegen geschlemmt. Etliche Foodtrucks rollen an. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie wie immer in unseren Tipps der Woche.