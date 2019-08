Batnight, Athleten und etwas Magie: Die Freizeit-Tipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage

NÜRNBERG - Rund um das Schloss Thurn findet am Freitag eine Fledermausnacht statt. Im Playmobil FunPark steigen Abenteuerwanderungen und im Industriemuseum Lauf treten Märchenerzähler auf den Plan. Bei Ebermannstadt geht derweil die 20. Auflage des Fränkischen Schweiz-Marathon über die Bühne und in Nürnberg bereitet das Herbstvolksfest Vergnügen. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Motiv: 13. Fränkische Schweiz Marathon / Speed - Skater Foto: Mark Johnston © Mark Johnston



