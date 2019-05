Bierfest, Weinmesse und Blaue Nacht: Unsere Freizeit-Tipps

Die Empfehlungen für die kommenden Tage - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstag steigt die Blaue Nacht im Nürnberger Zentrum. Das Schanzenbräu Brauereifest geht am gleichen Tag über die Bühne. Weinliebhaber sind derweil im Ofenwerk bestens aufgehoben. Rund um den Dutzendteich tobt weiterhin der ganz große Rummel und auf dem Walberla wird ebenfalls gefeiert. Diese Veranstaltungen und viele weitere finden Sie in unserer Event-Bildergalerie.

Die Blaue Nacht, Nürnbergs Kunst- und Kultur-Highlight, lotst am Samstag Besucher aus der ganzen Region gen Innenstadt. Schon am Freitag können Neugierige einen Blick auf die Projekte des Kunstwettbewerbs werfen. Das Volksfest biegt derweil in die dritte Woche ein. Schlager-Queen Mary Roos gastiert in der Meistersingerhalle und in Erlangen steigt der Benefizlauf. Ebenfalls in der Hugenottenstadt findet am Sonntag das große Theaterfest statt. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.