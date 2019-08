Christopher Street Day und Annafest: Unsere Wochenend-Tipps

NÜRNBERG - Hilpoltstein macht sich fesch für das Burgfest, während ganz Hersbruck dem Altstadtfest entgegenfiebert. In Forchheim geht es noch ein paar Tage auf dem Annafest heiß her. Aber auch in Nürnberg ist mit dem Christopher Street Day und dem Klassik Open Air einiges geboten. Unsere Wochenend-Tipps.

Bilderstrecke zum Thema CSD, Eselrennen und Klassik Open Air: Die Wochenendtipps Am Samstag wird der Christopher-Street-Day in Nürnberg begangen. Der dazugehörige Demonstrationszug startet am Mittag am Berliner Platz. Das Annafest biegt derweil auf die Zielgerade ein. Bis Montag darf im Kellerwald noch gefeiert werden. Diese Events und viele mehr haben wir für Sie in unseren Wochenend-Tipps zusammengefasst.