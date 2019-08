Am Freitag findet im Strandbad in Spalt-Enderndorf eine große Pop-Show statt. Mit Namika (Foto) und Max Giesinger treten zwei schillernd leuchtende Stars der deutschen Musikszene auf. Die beiden Künstler zählen zum Erfolgreichsten, was der hiesige Markt derzeit zu bieten hat. Die Veranstaltung unter freiem Himmel beginnt um 18.30 Uhr. Der New Yorker Act Lions Head rundet das Fest musikalisch ab. © dpa