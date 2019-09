Foodtrucks, Seifenkisten, Flohmärkte: Die Wochenendtipps

Nürnberger Altstadtfest geht in den Endspurt - und Stadtverführungen locken - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Forchheim freut sich auf ein zweitägiges Foodtruck Festival in der Stadt - ein Pflichttermin für Leckeresser. Am Tiergarten wird derweil das Seifenkistenrennen ausgetragen. Das Altstadtfest geht noch bis Montag. Und da geht noch einiges mehr am Wochenende! Wir haben den Überblick.

Bilderstrecke zum Thema Altstadtfest & Flohmärkte: Die Wochenend-Tipps Das Nürnberger Altstadtfest steuert auf sein großes Finale zu. Noch bis Montagabend darf auf der Insel Schütt geschunkelt werden. Auf dem Kornmarkt geht am Sonntag die Friedenstafel über die Bühne. Außerdem findet in Forchheim ein Foodtruck Festival statt, während im Fürther Stadttheater und Erlanger Markgrafentheater die neue Spielzeit eingeläutet wird. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.