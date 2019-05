Frühlingsfest und Stadtlauf: Freizeitipps für den Sonntag

NÜRNBERG - Bestes Frühlingswetter lockt am Sonntag Franken und Oberpfälzer vor die Türe - und in der Region ist Einiges geboten: Während es beim Altstadtlauf in Weißenburg sehr sportlich wird, können die Nürnberger bei dem Sommerfest im Loni-Übler-Haus den Tag genießen. Auf dem Rother Frühlingsfest donnern an diesem Sonntag zudem die Motoren vieler glänzender Oldtimer.

