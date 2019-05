Die Programme, die der Kabarettist Philipp Weber erstellt, schwanken zwischen bissiger Satire und grandioser Komik. In "Weber No. 5: Ich liebe ihn!" präsentiert der studierte Humorist eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen und schützt damit seine Zuhörer gegen jegliche Versuche der Manipulation. Am Freitag performt Weber im Erlanger Fifty-Fifty. Beginn: 20 Uhr.



