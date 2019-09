Grafflmarkt, Bier und wilde Tattoos: Unsere Freizeit-Tipps

Die Tipps für die kommenden Tage - Auf Franken wartet ein buntes Programm - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - An diesem Wochenende lohnt ein Besuch des Nürnberger Altstadtfestes auf der Insel Schütt. Schwabach und Neumarkt haben zwei Tattoo-Messen im Angebot und im Fürther Stadtwald laden Naturschutzbund & Co zu einem großen Fest ein. Der Überblick!

In Fürth fahnden Trödler nach Kunst und Krempel, der Grafflmarkt steht an. Beim Altstadtfest auf der Insel Schütt wird derweil getrunken und gegessen. Sportlich geht es in Erlangen und Neumarkt zu. Hier finden diverse Laufwettbewerbe statt. Diese Veranstaltungen und viele weitere finden Sie in unserer Event-Bildergalerie.