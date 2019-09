Der Wiener Komiker Severin Gröbner wird letztendlich ein Kabarettist, weil er glaubt, damit seine beiden Berufsziele Rockmusiker und Radiomoderator perfekt miteinander verbinden zu können. Mit seinen Programmen, in denen Gröbner als ein Grenzgänger zwischen Humor und Musik, Pointen und Poesie in Erscheinung tritt, ist er seit 1999 auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Am Freitag und Samstag sorgt er im Nürnberger Burgtheater für Lacher. Beide Shows beginnen um 20 Uhr. © pr_by Stefan Stark