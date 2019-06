Mogli is Wahl-Berlinerin und hört, wie sie in einem Interview mit der Welt gestand, gerne traurige Musik, denn die mache sie glücklich. Es bleibt jedoch nicht nur beim Hören von Musik. Mogli hat viele neue emotionale Nummern geschrieben. Am Freitag stellt die Songwriterin die Werke in der Katharinenruine vor. Die Performance der Tochter eines Algeriers und einer Deutschen findet im Rahmen des St. Katharina Open Airs statt. Start: 20 Uhr. © pr_by Isabel Hayn