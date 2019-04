Große Verlosung: Tickets für Rock im Park zu gewinnen

Festival geht am zweiten Juni-Wochenende in Nürnberg über die Bühne - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rund um den Dutzendteich heulen schon bald wieder die Gitarren laut auf. Für die diesjährige Ausgabe von Rock im Park, bei der Die Ärzte, Slipknot, Tool sowie die Metal-Veteranen von Slayer das Line Up anführen, verlosen wir 15x2 Dreitages-Tickets.

Die Ärzte sind ein echter Kult-Act aus Berlin. © Nela Koenig



Die Ärzte sind ein echter Kult-Act aus Berlin. Foto: Nela Koenig



Die 22. Edition von Rock im Park steht bevor und lässt einmal mehr die Herzen aller Rock-Fans höher schlagen. Drei Tage lang geben sich die Stars der globalen Szene die Klinke in die Hand. Auf mehreren Bühnen performen die Formationen und versetzen so die Anhänger von Livemusik in absolute Ekstase.

Bei unserem großen Rock im Park Gewinnspiel vom 29. April bis 5. Mai stellen wir Ihnen täglich eine Frage aus der weiten Welt des Rock'n'Roll. Unter allen, die die insgesamt sieben Fragen richtig beantwortet haben, verlosen wir 15x2 Dreitagstickets.