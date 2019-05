Horror-Zirkus, Heimspiel und WTA-Turnier: Die Freizeit-Tipps

NÜRNBERG - Am Samstag findet das Heimspiel Festival in Weißenburg statt. Umrahmt von viel Grün treten hier zahlreiche bekannte Bands auf. In Nürnberg gastiert noch bis Juni der Zirkus des Horrors. Der Tiergartenlauf geht am Freitag vonstatten und Forchheim begeht den Tag der offenen Brauereien. Diese Events und viele mehr finden Sie wie immer in unseren Wochenendtipps!

