Das Karaiba Beach Hotel in Banjul liegt direkt am Strand, ist keine große Bettenburg, sondern besteht aus mehreren kleineren Gebäuden und liegt in einer schönen Parkanlage. Das winzige afrikanische Gambia schlängelt sich wie ein Wurm am gleichnamigen Fluss entlang. Es gilt als das nächstgelegene tropische Urlaubsziel ab Deutschland. Der Diktator ist seit zwei Jahren weg, nun sollen endlich wieder mehr Touristen kommen. © Georg Escher