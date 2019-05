"High Life": Trostloses Kammerspiel im Weltall

NÜRNBERG - Ein Raumschiff, das schon bessere Tage gesehen hat, gondelt einsam durchs All. An Bord: Monte (Robert Pattinson), seine Tochter Willow (Jessie Ross) und eine Kühlkammer voller Leichen.

Boyse (Mia Goth) weigert sich, im Weltall schwanger zu werden – und wehrt sich. Foto: Pandora Filmverleih



In sprunghaften Rückblenden wird die Vorgeschichte erzählt, was auf der Erde passiert ist und was an Bord dieses fliegenden Sargs. Die Sache ist nämlich die: Sämtliche Insassen waren verurteilte Schwerverbrecher, denen angeboten wurde, statt Strafvollzug an diesem "Erste Klasse Selbstmordkommando" teilzunehmen.

Ziel der Raummission ist es, in der Nähe von Schwarzen Löchern nach alternativen Energiequellen zu suchen. Dass keiner je wieder zur Erde zurückkehren wird, hat man beim Start vergessen, zu erwähnen. Der mönchische Monte ist der letzte Überlebende. Wenn er nicht im künstlichen Gemüsegarten arbeitet oder irgendetwas repariert, erstattet er brav Report nach Hause. Denn nur dann werden die lebenserhaltenden Maßnahmen an Bord für weitere 24 Stunden verlängert...

Welche Gefühle bleiben?

Auf Logik sollte man diese Versuchsanordnung im All nicht abklopfen. Formal streng und mit einem Faible für finstere Körperlichkeit denkt die französische Autorenfilmerin Claire Denis in ihrem Kammerspiel "High Life" radikal darüber nach, was im Angesicht der Hoffnungslosigkeit noch bleibt an menschlichen Gefühlen. Und welche davon sich Bahn brechen...

Jenseits von Zeit und Raum folgt der Film seinem ganz eigenen Tempo. Erzählerisch bleibt vieles vage. Auch ohne Aliens an Bord fließen reichlich Körperflüssigkeiten, denn Juliette Binoche als Reproduktionswissenschaftlerin Dr. Dibs lässt nichts unversucht, die männlichen Crewmitglieder anzuzapfen, um ihre Fruchtbarkeitsexperimente voranzutreiben. Gemordet wird auch.

Raumschiffe in Isolation kennt man aus der Kinogeschichte. Hier setzen nicht nur die Computer auf gepflegte Retro-Optik – das ganze Design hat ordentlich Patina und sieht ganz schön sparig aus. Aber Science Fiction kostet nun mal Geld, und wenn man kein Hollywood-Budget zur Verfügung hat, dann muss man sich anderweitig zu helfen wissen. So ist das Schwarze Loch in "High Life" eine abgefilmte Lichtinstallation des dänischen Künstlers Ólafur Elíasson, der gleich auch den Rest des Raumschiffs in schmucklosen Beige-Tönen designt hat. Passt.

Sehr schön auch das Titelstück der britischen KammerPop-Band Tindersticks (langjährige Claire Denis-Wegbegleiter), das Pattinson selbst singt und das so langsam und elegisch ist wie der ganze Film. Fans von philosophischem Science-Fiction-Stoff à la "Solaris" und "2001" könnten hier auf ihre Kosten kommen. (D/F/GB, 113 Min.)

Stefan Gnad