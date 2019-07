"Leid und Herrlichkeit": Der Regisseur als kranker Mann

NÜRNBERG - Spuren seines eigenen Lebens hat der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar immer wieder in seinen Filmen untergebracht, zum Beispiel in dem strahlenden "Volver" und dem etwas kitschig geratenen "Das Gesetz der Begierde".

Antonio Banderas spielt in "Leid und Herrlichkeit" den Regisseur Salvador, der viel, aber nicht alles mit Almodóvar gemein hat. © StudioCanal



In "Leid und Herrlichkeit", das im spanischen Titel "Dolor y Gloria" viel mehr Dramatik transportiert, treibt er mit dem autobiografischen Faktor nun ein ausgefuchstes Spiel. Man kann es als Einladung verstehen, mit dem Filmemacher zurückzuschauen auf das Leben im Allgemeinen – darauf, wie sich im Lauf der Zeit Blickwinkel und Werteskalen verschieben, wie sich emotionaler Ballast und die Blessuren des Alterns anhäufen.

Sicher, es geht in "Leid und Herrlichkeit" um einen alternden, kranken, depressiven und schwulen spanischen Regisseur. Und dessen zahlreiche körperliche Leiden, die hübsch ironisch distanziert in Trickfilm-Szenen aufgezählt werden, sind die Almodóvars. Dass sein eigenes Leben hier aber nur die Blaupause für ein großartiges Kinokunstwerk ist, macht der Spanier schon deutlich, indem er die Hauptfigur im Film Salvador und nicht Pedro nennt.

Angereichert wird die Vita Almodóvar-typisch mit viel Fantasie. So entsteht eine autofiktionale Geschichte, die so gut funktioniert, dass man sich eigentlich bald gar nicht mehr fragen möchte, was denn nun selbstreferenzieller Fakt ist und was Dichtung. Doch immer wieder wird man absichtsvoll auf die Wirklichkeit gestoßen, zum Beispiel dadurch, dass der exzentrische Almodóvar seine ganze heimische Einrichtung ans Set schleppen ließ, um die Wohnung seines Film-Alter-Egos Salvador zu gestalten. Oder wenn dieser Salvador einem Taxifahrer exakt Almodóvars Madrider Adresse als Ziel nennt. Ein raffinierter Mix aus Realitätsebenen, der auch auf die Zutaten von guten Kinogeschichten verweist.

Die Hauptrolle des maladen Regisseurs in der Schaffenskrise füllt der spanische Star Antonio Banderas virtuos mit punktgenauem Schauspiel aus, das fast einem Method Acting gleicht. In Cannes wurde er dafür zu Recht mit der Goldenen Palme geehrt. Seine sprechende Mimik ist oft im Close up zu sehen. Und ganz ähnlich wie die Proust’schen Madeleines in "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" sind es hier Bilder und Musik, die die Erinnerungen seines Salvador in Gang bringen; manchmal auch Heroin, an das der Filmemacher durch einen seiner ehemaligen Schauspieler kommt.

So öffnen sich immer wieder Fenster in die Vergangenheit, etwa in die Kindheit, in der er mit seiner schönen Mutter (Penélope Cruz) zwar in Armut, aber glücklich lebt. Ein im Wortsinn umwerfendes sexuelles Erweckungserlebnis ist die zarte Begegnung mit einem jungen Handwerker, was Almodóvar dann doch mit einigem Kitsch auflädt.

Die Bilder, mit denen all das erzählt wird, sind wie stets bei dem Spanier ästhetisch perfekt komponiert und strahlen vor Licht und Farbe. Ein Schuss Melodrama gehört ebenfalls zu seiner Handschrift – hier gut ausbalanciert mit witzigen Twists und Randgedanken. In den besten Momenten ist man amüsiert und gleichzeitig zu Tränen gerührt, etwa wenn Salvador seinen Ex-Liebhaber nach einem innigen Kuss humorvoll-melancholisch verabschiedet. Der Regisseur wird am Ende wieder einen Film drehen. Komödie oder Drama? "Das kann man nicht wissen", sagt er seinem Arzt. (E/113 Min.)

Birgit Nüchterlein