"Nuestro Tiempo": Beziehung am Scheidepunkt

NÜRNBERG - Es ist die ganz große Erzählung, die sich der mexikanische Autorenfilmer Carlos Reygadas mit "Nuestro Tiempo" vorgenommen hat. "Unsere Zeit" – der Titel könnte leicht auf die Bilanz einer längst vergangenen Epoche schließen lassen.

Regisseur Carlos Reygadas und seine Frau Natalia López spielen in "Nuestro Tiempo" selbst das mexikanische Rancher-Paar Juan und Ester. © Grandfilm



Doch Reygadas Kino-Geschichte ist ganz und gar in der Gegenwart angesiedelt – selbst wenn Juan und Ester, das Rancher-Ehepaar, das hier im Mittelpunkt steht, sein mexikanisches Großgrundbesitzer-Leben im alten Stil mit Bediensteten führt.

Die beiden könnten mit ihren Kindern einen glücklich ausgefüllten Alltag auf der Höhe der Zeit haben. Juan ist nicht nur Cowboy, sondern auch ein anerkannter Dichter, die schöne, taffe Ester führt den Hazienda-Besitz, wo die beiden Stiere für die Corrida züchten. Das Paar führt eine offene Beziehung, deren Funktionieren darauf beruht, dass jeder über die Flirts des anderen Bescheid weiß und keine Gefühle im Spiel sind.

Genau das wird zum Knackpunkt, als der amerikanische Pferdespezialist Phil auftaucht und Ester heimlich eine Affäre mit ihm beginnt. Als Typ bleibt dieser Gringo (Phil Burgers) ziemlich blass, was aber konsequent ist. Denn er ist lediglich der Spreißel, der beim gehörnten Ehemann die Eifersucht anstachelt.

Ganz im Gegensatz zu Juan und Ester, die von Reygadas selbst und seiner Frau Natalia López verkörpert werden. Wenn die Beziehung zwischen den Hauptfiguren in einer Spirale des Misstrauens und der Zerrissenheit langsam immer mehr unter Druck gerät und im Fall von Juan schließlich sogar groteske Züge annimmt, sorgt das nicht nur für eine subtil sich steigernde Grundspannung, es fördert auch das intensive, höchst lebensechte Spiel der Darsteller zu Tage.

Dabei weitet Reygadas den Blick auch aufs Grundsätzliche. Es geht um das (Besitz-)Verhältnis zwischen Mann und Frau ebenso wie um Machismo, männliches und weibliches Selbstverständnis, um das Erkennen des eigenen Selbst und der eigenen Bedürfnisse sowie um das Wesen der Liebe – immer im Dienste der großen Erzählung und auch mal als poetisch-philosophisches Statement aus Kindermund aus dem Off.

Eingebettet ist all das sozusagen in den Lauf des Lebens. Das dreistündige Epos beginnt mit Kindern (auch der Nachwuchs von Reygadas und López ist darunter), die an einem Stausee Spaß haben, später richtet sich der Fokus auf eine Gruppe von Jugendlichen. Schon in diesen ausgelassenen Szenen, die die Kamera auf Augenhöhe mit den Protagonisten einfängt, wird das Geschlechterverhältnis thematisiert.

Überhaupt die Kamera: Diego Garcia gelingen großartige, fast betörende Einstellungen, die sich ins Gedächtnis einbrennen. Ganz im Sinne von Reygadas’ allumfassender Geschichte kontrastieren sie die Beziehung von Ester und Juan mit der Weite der Landschaft, der Macht der Natur, der Aggressivität der Stiere, dem Moloch Mexico City, mit Kultur, die nie Folklore ist. Ein ruhiger, unbedingt sehenswerter Film mit intensiven Eruptionen, von dessen Länge man sich nicht abschrecken lassen sollte. (MEX/F/D/S/175 Min.)

