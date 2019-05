"Roads": Unterwegs von Marokko nach Calais

NÜRNBERG - Mit seinem Echtzeitdrama "Victoria", das in einer einzigen, 140-minütigen Kameraeinstellung auf einen atemlosen Trip durch eine Berliner Nacht führt, machte Sebastian Schipper 2015 auch international Furore.

Werden auf ihrem abenteuerlichen Trip durch Europa unzertrennliche Freunde: Gyllen (Fionn Whitehead, li.) und William (Stéphane Bak). © Studiocanal



In "Roads" verzichtet der Regisseur und Drehbuchautor auf solche formalen Experimente, doch beweist er erneut sein hervorragendes Gespür für hohe Dynamik und große Nähe zu den Figuren.

Im Zentrum stehen der gerade volljährig gewordene Engländer Gyllen (Fionn Whitehead) und der 17-jährige William (Stéphane Bak), der aus dem Kongo aufgebrochen ist und nach Calais will, um seinen verschollenen Bruder zu suchen. Beide treffen nachts auf einer Landstraße in Marokko zusammen, wo Gyllen mit dem gestohlenen Wohnmobil seines Stiefvaters liegen geblieben ist. Auch er ist auf der Flucht – vor seiner zerrütteten Familie, mit der er es im Urlaub nicht mehr ausgehalten hat. Und auch sein Ziel ist Frankreich, wo sein leiblicher Vater lebt.

William kennt sich mit Autos eindeutig besser aus als der Engländer und so sind beide bald gemeinsam unterwegs nach Europa. Um ohne Führerschein über die spanische Grenze zu kommen, gabeln sie als Schleuser den durchgeknallten Althippie Luttger auf (Moritz Bleibtreu in einer heftig überdrehten Performance). Dass William bei den Kontrollen ebenso unentdeckt bleibt wie Luttgers Haschich-Paket ist einer von mehreren wenig glaubwürdigen Momenten, die man "Roads" aber leicht verzeiht.

Denn Schippers Augenmerk liegt ganz auf der sich behutsam entwickelnden Freundschaft der Jungen. Frotzeleien und ausgelassene Albernheiten wechseln bald immer häufiger mit einer großen Offenheit, in der sich beide ihre Geschichten erzählen, die sie von Zuhause weggetrieben haben. Wenn sich William dabei ernster zeigt als der so unerschrocken auftretende, aber auch recht naive Gyllen, verrät das viel über das Ungleichgewicht zwischen dem afrikanischen Flüchtling und dem privilegierten Europäer. Bezeichnend ist eine Szene an der Imbissbude eines Rassisten in Frankreich. Während Gyllen es vorlaut auf Krawall anlegt, macht ihm William klar, wie gefährlich das für ihn – den Schwarzen ohne Pass – ist.

Schon die Figur Williams verweist auf die andere Geschichte, die dieses Roadmovie auch erzählt und mit der die Stimmung zunehmend düsterer wird. Auf ihrer Reise werden Gyllen und William selbst zu Fluchthelfern, als sie in Calais ankommen, weitet sich der Blick endgültig vom Einzelschicksal auf das Ausmaß der realen Flüchtlingstragödie in Europa.

Schipper drehte vor Ort und stellt der bedrückenden Lageratmosphäre die Solidarität der Betroffenen und der Helfer gegenüber. Dabei vermeidet er jede Beschönigung und auch jede moralisierende Attitüde. Nur am Ende, wenn William und Gyllen Abschied voneinander nehmen müssen und beide in ihre Welt zurückkehren, erlaubt sich der Film ein nachvollziehbares Pathos.

Man kann den von Fionn Whitehead und Stéphane Bak fabelhaft gespielten Protagonisten buchstäblich beim Erwachsenwerden zuschauen. Und wie Schipper diese abenteuerliche Coming-of-Age-Geschichte authentisch mit einem der drängendsten Themen unserer Zeit verbindet, macht aus "Roads" einen tief berührenden, wichtigen Film. (D/F/100 Min.; Sebastian Schipper kommt heute zur 19-Uhr-Vorstellung in die Erlanger Lamm-Lichtspiele)

