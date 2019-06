"They Shall Not Grow Old": Das große Morden in Farbe

NÜRNBERG - Wer im Fernsehen öfters mal bei den einschlägigen History-Sendern vorbeizappt, hat sicher schon bemerkt: Die Bilder haben sich verändert. Mit modernsten Mitteln werden Originalaufnahmen von einst gepimpt und aufgehübscht. So kann man inzwischen nicht nur den Ersten Weltkrieg ruckelfrei und in Farbe erleben.

Lächeln für die Kamera: Szene aus der Dokumentation "They Shall Not Grow Old". © Warner



Geschichtsverfälschung oder ein interessantes Spiel mit den technischen Möglichkeiten? Eindeutig letzteres, wenn es nach dem neuen Film von Peter Jackson geht. In "They Shall Not Grow Old" erzählt der Regisseur mit der beeindruckenden Vita (vom mit Kumpels gedrehtem No-Budget-Splatterfilm hin zur oscarprämierten "Herr der Ringe"-Saga) vom ersten großen Waffengang des letzten Jahrhunderts – mit aufwändig restaurierten Originalbildern, wie man sie so noch nie gesehen hat.

Über 600 Stunden Filmmaterial aus den Archiven des Imperial War Museum in London standen dem Neuseeländer zur Verfügung, die sorgsam koloriert, tempotechnisch geradegerückt, nachvertont und in 3D transformiert wurden. Mit Hilfe modernster Technik bekamen die Soldaten nicht nur ihre Gesichter, sondern sogar ihre Stimmen zurück: Lippenleser analysierten, was damals gesprochen wurde, die jeweiligen Worte und Sätze wurden im Studio neu eingesprochen und unter die Bilder gelegt. "Wenn man diesen komischen Charlie-Chaplin-Schwarz-Weiß-Look los ist", so Jackson, "dann sieht man: Die Männer auf den Bildern sind genau wie wir!"

Doch die nachbearbeiteten Archivbilder sehen nicht nur unglaublich aus, sie wurden auch vorzüglich zu einer Geschichte montiert. Die geht chronologisch: Von der Begeisterung, mit der sich die zum Teil gerade mal 16-Jährigen freiwillig an die Front melden, über die kurze Ausbildung (trainieren wie für ein Sportfest) hinein in die Schützengräben und ab zum Sturmangriff auf die deutschen Maschinengewehrnester.

Jackson verzichtet komplett auf ZahlenDatenFakten und lässt stattdessen einfache, namenlose britische Soldaten aus dem Off erzählen. In ihrer sachlichen Nüchternheit sind die Schilderungen der Frontkämpfer, die sich bei allem erlebten Grauen vor allem an die lustigen und geselligen Momente im Feld erinnern, nur schwer zu ertragen.

Es heißt, dass der Krieg denen, die in ihn hineingeworfen werden, einen Pflock durchs Herz treibt, den sie nie wieder loswerden. Die Überlebenden des Massakers vor 100 Jahren sind recht schnell in ein bürgerliches Leben zurückgekehrt, dort angekommen sind sie jedoch nie. "They Shall Not Grow Old" ist eine intensive, brillant aufgezogene Geschichtsstunde. Angucken und nie wieder am Traum eines gemeinsamen Europas zweifeln! (GB/NZ/99 Min.)

Stefan Gnad