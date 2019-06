"Wo ist Kyra?": Trauerspiel in New York

Das Kammerdrama dreht sich rund um ein düsteres Wohnloch in Brooklyn - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer sich schon immer gefragt hat, was an den kaum bezahlbaren Wohnklos in New York so hip sein soll – außer dass sie das Einzige sind, das sich ein Normalsterblicher leisten kann –, der findet sich im neuesten der rar gewordenen Leinwandauftritte von Oscar-Preisträgerin Michelle Pfeiffer bestätigt.

Michelle Pfeiffer als Hauptfigur in "Wo ist Kyra?". © Kinostar



Offenbar hat sie sich von Regisseur und Autor Andrew Dosunmu ("Restless City"), eigentlich spezialisiert auf ein flottes urbanes Lebensgefühl, mit "Wo ist Kyra?" zu einem Kammerdrama rund um so ein düsteres Wohnloch im gleichermaßen schwarzbraun kolorierten Brooklyn breitschlagen lassen. Furchterregender als die Bilder, die Kameramann Bradford Young davon gemacht hat, sind nur die Tonspurgeräusche, die an entgleisende U-Bahnen erinnern.

Es geht um Kyras (Pfeiffer) greise Mutter, Inhaberin einer Wohnung und Bezieherin einer Rente, mit der die Miete bezahlt wird. Tochter Kyra, etwa fünfzig, geschieden und seit zwei Jahren arbeitslos, ist bei ihr untergeschlüpft, kümmert sich um Mutti, bis mit deren vorhersehbarem Tod Kyras Komplettpleite eintritt. Wäre da nicht ein Fehler vom Amt, das weiter die Rentenschecks zustellt...

Es folgt etwas Todtrauriges, das weltweit in Kinokomödien schon für viel Heiterkeit gesorgt hat: Die Trickserei, durch die der Verstorbene "fürs Amt" weiterlebt, damit das Geld für die Hinterbliebenen weiterfließt. Kyras letzte Rettung ist die Maskerade als ihre eigene Mutter – so kann sie die zugesandten Rentenschecks einlösen. Eine scheußliche Prozedur, die jederzeit auffliegen kann und mit Gefängnis bestraft wird. Was dann auch geschieht, ohne dass sich Autor und Regisseur Dosunmu um ein paar Einfälle zur wesensmäßigen Fortentwicklung seiner Hauptfigur auf ihrem Weg ins Desaster bemüht.

Kyras Nachbar im Mietshaus, ein von Kiefer Sutherland dargestellter Taxifahrer und Altenpfleger, kümmert sich zwar um die attraktive Arbeitslose, und eine zwischen den beiden aufflackernde Liebesaffäre scheint Hoffnung zu signalisieren. Doch als Kyra die Wohnungskündigung droht, weiß auch er nicht mehr weiter. Er erfährt zudem von Kyras Verkleidungsgeschichte und ist entsetzt, doch er lässt sich zu einem letzten Täuschungsversuch überreden.

Das Überraschendste an diesem sicher gut gemeinten Sozialdrama im Kammerspielformat ist seine umgehende Würdigung beim Sundance Festival. Zweifellos eine Belohnung für sozialkritisches Bewusstsein und zwei Spitzendarsteller, die vom fantasiefreien Skript in hausbackener Inszenierung sträflich unterfordert sind. Wer Michelle Pfeiffer als unvergessliche Dritte in "Die fabelhaften Bakerboys" in Erinnerung behalten möchte, sollte um Dosunmus Trauerspiel einen Bogen machen. (GB/USA/ 92 Min.)

Michael Wunderlich