Ein heiteres Event hat das Erlanger Fifty-Fifty am Freitag im Programm. Zu Besuch sind an diesem Abend die zwei eskalationsfreudigen Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller. Unter dem Namen "Suchtpotenzial" liefert das Liedermacher-Duo Musik und gnadenlosen Humor. Beginn: 20 Uhr.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es auch in unserem Ticket-Shop. © pr