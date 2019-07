Klassik, heiße Beats und Bio-Genuss: Die Wochenendtipps

Die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Von Donnerstag bis Sonntag tanzen Tausende nahe Herzogenaurach zu bunten Electro-Beats. Auf dem Hauptmarkt in Nürnberg dreht sich derweil alles rund ums Thema Bio. Im Luitpoldhain geht das Klassik Open Air über die Bühne und ganz Fürth trifft sich am Samstag auf dem Sommernachtsball. Diese Termine und viele weitere finden Sie in unserer Event-Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Kirschenfest, Klassik Open Air & Sommernachtsball: Die Freizeit-Tipps Nicht um die Wurst, sondern um die Kirsche geht es beim Kirschenfest dieses Wochenende in Pretzfeld. Ein großes Tanzvergnügen tut sich derweil beim Sommernachtsball im Fürther Stadtpark auf. Am Sonntag findet dann das Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain statt. Diese Feste und viele mehr finden Sie in unseren Tipps für die nächsten Tage.