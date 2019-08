Metal, Pferde und Kirchweih: Unsere Wochenend-Tipps

Die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Pferdefreunde kommen am Sonntag auf dem Bucher Festplatz auf ihre Kosten und in Dinkelsbühl steigt an diesen Tagen eines der größten Metalfestivals Deutschlands: das Summer Breeze. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Wochenend-Tipps.

