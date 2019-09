Nachtlauf, Kultifest & Volksfest Finale: Unsere Freizeit-Tipps

NÜRNBERG - Nur noch bis Sonntag hat das Herbstvolksfest geöffnet. Dann ist Schluss! In Erlangen geht der Nachtlauf rund um den Röthelheimpark über die Bühne. Feine Musik erklingt an zwei Tagen beim Kultifest in Fürth, während ein Mopsvolksfest in Nürnberg steigt. Diese Events und viele mehr finden Sie in den Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Von Trempelmarkt bis Burggrabenfest: Unsere Wochenendtipps Jäger von Kunst und Krempel peilen am Freitag und Samstag Nürnbergs Innenstadt an, denn dort findet der zweite Trempelmarkt des Jahres statt. Im Burggraben kann man zeitgleich Rittersleuten bei Schwertkämpfen zusehen und auf dem Volksfest öffnen die Fahrgeschäfte ein letztes Mal. Sportlich geht es in Erlangen zu. Hier steigt der Nachtlauf, während in Ipsheim der Weinberglauf ansteht. Diese Events und viele weitere finden Sie diese Woche in unseren Tipps für die kommenden Tage.