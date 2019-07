Den Californian Way of Life zelebriert keine Stadt so entspannt wie San Diego im äußersten Südosten der USA. Direkt an der Grenze zu Mexiko gelegen, vermischen sich hier die Einflüsse der Kulturen zu einem bunten Mix in Küche, Kunst und Alltagsleben. Wir haben die spannende Metropole besucht, die neben Beachlife noch viele Attraktionen bietet.