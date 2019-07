Norisring, Waldstock, Challenge: Unsere Wochenendtipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Pegnitz macht sich bereit für das Waldstock Festival auf dem Schloßberg. PS-starke Wägen drehen derweil ihre Runden beim DTM-Rennen auf dem Norisring. Im Annapark sorgt das Südstadtfest für Frohsinn und in Roth gehen Challenge und Triathlon über die Bühne. Diese Events und viele weitere finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Der Norisring ist das Highlight des Jahres für alle Motorsport-Fans. Tausende Besucher werden in Nürnberg erwartet, es herrscht Ausnahmezustand in der Mittelfranken-Metropole.

In Roth geht es derweil ordentlich zur Sache, denn der Challenge steht an. Zahlreiche Athleten messen sich beim Triathlon und gehen an ihre Grenzen.

Seine Pforten öffnet auch das Waldstock-Festival in Pegnitz. Auf dem Schloßberg werden die Musik-Liebhaber mit feinsten Klängen verwöhnt, die Veranstalter rechnen mit rund 5000 Besuchern.

Alle weiteren Wochenendtipps finden Sie in unserer Bildergalerie.

