Alles Öko in Slowenien

Rund um Piran und Portorož werden Lebensmittel nachhaltig produziert - vor 56 Minuten

PIRAN - Slowenien hat nur 46,6 Kilometer Küstenlinie zu bieten. Aber an dieser Linie zeigt das 28 Jahre junge Land, dass die es in sich hat. Über "Sea, Sun and Sand" hinaus protzt das slowenische Istrien mit allem, was grün ist. Die nachhaltige Liebe zur Natur gehört hier vielleicht schon zum genetischen Code.

Der weiß gedeckte Tisch im biologisch zertifizierten Olivengarten von Andy und Nina Froggatt oberhalb von Piran wartet auf die Gäste. © Carola Scherbel



Lecker! Schmeckt frisch und irgendwie grün. Aber wonach genau? Nach Heu? Gras? Ja, richtig, das Öl aus dem Olivengarten von Andy und Nina sieht nicht nur goldgrün glänzend aus, es schmeckt auch nach frischem Gras. Wir sitzen beim Probieren – dazu gibt ‘s Brot, Meersalz aus Piran und ein Glas vom heimischen Weißwein Malvasija – direkt neben den Olivenbäumen unter einer Weinlaube am weiß gedeckten Tisch mit Blick auf das slowenische Meer. Und wir sind sicher, dass das Paradies genau dieses Öl, dieses Salz und diesen Wein an diesem Ort parat hält.

Mehr als die Hälfte Sloweniens ist von Wald bedeckt, Ljubljana wurde 2016 von der EU-Kommission zur "Green City" gekürt. Hier an der touristisch attraktiven Küste in und um das schnuckelige Städtchen Piran schreibt man sich die Nachhaltigkeit nicht nur hinter die Ohren und auf die Speisekarten. Viele von denen, die Lebensmittel produzieren, haben sie längst im Kopf. Einige haben wir besucht, sie führen gern durch ihre Betriebe.

So bewirtschaften Nina und Andy Froggatt, die uns das kaltgepresste Olivenöl kredenzen, ihre 1100 Olivenbäume oberhalb von Piran als biologisch zertifizierten Betrieb – ohne Gift, dafür mit Salbei und Rosmarin zur natürlichen Feindabwehr. Das Ergebnis: Lecker!

Weinbauern wie das Weingut Brič im grünen Hinterland von Piran und Portorož keltern ebenfalls ökologisch. Auf das begehrte Siegel wartet man bei Brič gerade, drei Jahre lang muss dafür die Produktion die strengen Anforderungen erfüllen. Die Menge ändert sich damit aber auch: Früher lagerten in den Fässern 120.000 Liter, unter anderem vom heimischen (weißen) Malvasija und (roten) Refošk, jetzt sind es noch 90.000 Liter. Mehrere Medaillen hängen schon im schick gestylten Verkostungsraum über dem Weinkeller.

Aus sozialistischen Zeiten ist hier an der Küste nicht viel übrig. Abgesehen von einigen wenigen Hotelkästen in Portorož – die aber auch alle aufgehübscht sind zu Vier- und Fünfsternehotels – wetteifern vor allem die kleinen Häuser mit viel Geschmack um die Gunst der Gäste.

Wir fahren mit dem Miet-Fahrrad zu einer kleinen Schiffsanlegestelle neben den Piraner Salinen. Dort probieren wir frischen rohen Wolfsbarsch mit einem Schuss Olivenöl, Meersalz und einem Glas Malvasija – sogleich gehört für uns auch die ökologische Fischfarm Fonda zum Paradies.

Die Erklärung liefert Inhaberin Irena Fonda. Die Biologin liebt Fische. Ihren Beruf hat sie an den Nagel gehängt, heute züchtet ihr Familienbetrieb Wolfsbarsche und Meerbrassen – mit viel Geduld (erst nach vier Jahren sind sie ausgewachsen). Zehn Mal täglich werden die "Babys" gefüttert, mit hochwertigem Futter, betont Irena, deshalb sind sie gesund und brauchen nicht schon vorsorglich Antibiotika. "Außerdem spüren sie es, wenn das Boot mit dem Futter kommt", lacht Irena, als wir mit ihr zu den Netzen hinausfahren – tatsächlich, im Netz brodelt es wie in einem Riesensuppentopf.

Fisch von Fonda servieren viele Restaurants im historisch hübschen, autofreien Piran und im mondänen Kurort Portorož – zum Beispiel Sternekoch Tomas Bevčič im Rizibizi. Gern auch mit Trüffeln, denn die stammen ja ebenfalls von nebenan.

Bilderstrecke zum Thema Sloweniens Küste: Grün und gastlich Ein besonders umweltfreundliches Land zu werden - dieses Ziel hat sich Slowenien vor einigen Jahren vorgenommen. Und ein Besuch in der Region um Piran und Portorož zeigt: Der Ankündigung sind Taten gefolgt.



Bei der Trüffelsuche, die hier "Jagd" heißt, kann man sogar dabei sein. Agenturen bieten das "Hunting, cooking, tasting" an: Mit Sara Kocsančič und ihrer liebenswerten Labradordame Lisa geht’s in den Eichen- oder Lindenwald, und tatsächlich findet Lisa auf genaue Kommandos von Sara die eine oder andere duftende Knolle. Dann aber muss Sara ganz schnell sein und Lisa den Leckerbissen abnehmen. Denn Trüffel schmeckt auch Hunden gut.

Da Lisa aber gut erzogen und Sara eine erfahrene Trüffeljägerin ist, kommen die Delikatessen meist heil an – etwa im Restaurant "Na Burij" in Nova Vas oberhalb von Piran, wo nach dem Hunting das "Cooking" der Trüffelpasta mit Hausköchin Uriella dran ist – und dann das "Tasting", klar ist wieder Olivenöl und Meersalz aus Piran im Spiel – und Malvasija. Lecker!

Mehr Informationen:

Anreise:

Mit dem Auto von Nürnberg via Villach und Ljubljana rund 700 Kilometer. Mit dem Flugzeug von München nach Triest.

Günstig wohnen:

Beach Hotel Barbara in Piran

www.hotel-barbara.si

Außergewöhnlich wohnen:

Memento B&B in Piran

www.mementopiran.com

Luxuriös wohnen:

Mind Hotel Slovenija in Portorož

www.lifeclass.net/en/hotels/mind-hotel-slovenija

Beste Reisezeit:

Mai bis September

Carola Scherbel