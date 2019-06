Auf Sardinien lebt man besonders lange

Demografen zählen die Insel zu den Blauen Zonen, denn hier gibt es besonders viele über 100-Jährige - vor 1 Stunde

TEMPIO PAUSANIA - Tauchen, Wandern, gut Essen und Trinken: Sardinien gilt als Ziel für gehobenen bis luxuriösen Urlaub. Doch es lohnt sich auch, sich von den einheimischen Senioren etwas von ihrer Lebensweise abzuschauen.

Diesen Ort nennen die Einheimischen „Tal des Mondes“. Foto: Florian Heider



Redenta Muntoni schaut etwas skeptisch. So recht geheuer ist ihr der Trubel nicht. Ein halbes Dutzend Journalisten ist gerade in ihrem Häuschen in Tempio Pausania im Nordosten Sardiniens eingefallen. Die Gruppe will von der 102-Jährigen wissen, wie man ein so hohes Alter erreicht und trotzdem körperlich und geistig fit ist. "Was ist Ihr Geheimrezept?", fragt eine Österreicherin. Muntoni überlegt einige Augenblicke, zuckt mit den Schultern und sagt dann: "Na ja, ich habe mein Leben so gelebt wie alle hier." Die Journalisten schauen etwas ratlos.

Nach einigem Nachbohren wird Signora Muntoni doch konkreter: Sie sei immer viel in der Natur gewesen, habe Zeit mit der Familie verbracht, sei fast alles zu Fuß gegangen – "und jeden Tag war ich in der Kirche". Ernährt habe sie sich, "wie es hier so üblich ist": Pasta, viel Gemüse und Hülsenfrüchte, wenig Fleisch. "Und regelmäßig ein Glaserl Wein, nicht wahr?", fragt ein Journalist keck. "Nein, nur ganz wenig!"

Viel in der Natur und immer zu Fuß unterwegs – so wurde Redenta Muntoni bereits 102 Jahre alt. Foto: Florian Heider



Die Insel Sardinien, westlich des italienischen Festlandes gelegen, ist eine der fünf Blauen Zonen, in denen Demografen zufolge besonders viele über 100-Jährige leben. Die Faktoren, die Experten für das längere Leben in den Blauen Zonen verantwortlich machen, decken sich tatsächlich mit Redenta Muntonis Beschreibung: wenig Stress, stabile familiäre Bindungen, Spiritualität, ausgewogene Ernährung, wenig Tabak und Alkohol. Es könnte so einfach sein . . .

Als "Insel der Hundertjährigen" wollen die Sarden ihre Heimat bislang touristisch noch nicht vermarkten – eher als Ziel für einen gehobenen bis luxuriösen Familienurlaub. In den 1960er Jahren ließ der Milliardär Aga Khan an der Smaragdküste im Nordosten der Insel, an der "Costa Smeralda", ein Ferienparadies für Superreiche aus dem Boden stampfen. Der Ansturm des internationalen Jetset, der sich in den 1970ern und 1980ern rund um Porto Cervo traf, ist längst abgeflaut.

Die Region Gallura gehört dennoch weiter zu den eher hochpreisigen Urlaubszielen. Trotzdem kommen viele Touristen aus dem deutschsprachigen Raum, was vor allem an der kurzen Flugzeit liegt. Deutsche seien seit jeher eine wichtige Zielgruppe, sagt Libero Muntoni, Großneffe der betagten Redenta, dessen Familie "Delphina Hotels & Resorts" besitzt, eine Kette von acht gehobenen Hotels in der Gallura. "Die Deutschen schätzen unsere wunderschöne Insel sehr und erkunden so viel wie möglich von ihr", sagt der Marketingchef. "In den 1950er Jahren begann der Tourismus auf Sardinien und damit auch die Geschichte unserer Hotels. Es ist kein Zufall, dass hier einer der ersten Strände ,Spiaggia dei Tedeschi‘, Strand der Deutschen, genannt wurde."

Tauchen, Stand-up-Paddling und Wandern sind auf Sardinien sehr beliebte Urlaubsaktivitäten, Golf und Segeln ebenfalls. Einen Einblick in den Alltag der Sarden und die Geschichte der Region bekommen Urlauber bei Ausflügen ins Hinterland. Das Dorf Aggius wirbt um den "sanften Tourismus". Im Freiluftmuseum lernen Besucher, wie die Landwirte den anspruchsvollen Granitboden urbar machten, welche Besonderheiten den süffigen sardischen Wein ausmachen und wie man das typische Brot Pane Carasau so schön knusprig bekommt, ohne es verbrennen zu lassen.

Kunst erinnert an die alte Handwerkstradition

Früher lebten die Männer in Aggius von der Schafzucht, die Frauen webten Teppiche. Heute ist das Handwerk ein Hobby, das nur noch ein paar Frauen im 1200-Einwohner-Dorf betreiben, doch an vielen Straßenecken ist es noch sichtbar. Der Gemeinderat lädt immer wieder Künstler ein, in ihren Werken an die Handwerkstradition zu erinnern: Hier hängt ein ausrangierter Webstuhl an einem Wohnhaus, dort ist ein Garagentor mit den beliebtesten Teppichmustern der Kunden knallbunt angemalt. Die Ornamente finden sich, mit Pflastersteinen nachgeahmt, selbst auf Straßen und Gehwegen.

"Andere Werke spiegeln die Flora und Fauna der Region Gallura wider", sagt Paolo Carbone und deutet auf das Gemälde einheimischer Vögel, die auf den Zweigen eines Obstbaumes sitzen. Der Feuerwehrmann im Ruhestand führt Reisende regelmäßig durch seinen Heimatort. Ein paar Schritte weiter ist die gleiche Szene noch einmal im Pop-Art-Stil ausgeführt.

Weniger farbenfroh, aber nicht minder beeindruckend, sind die bizarren Felsformationen aus dem weißem Granit, der die Gallura prägt. Über Millionen von Jahren hat die Witterung das Vulkangestein teilweise regelrecht glattpoliert, an anderen Stellen ragen aber auch schroffe Felsen aus der Landschaft, die die Einheimischen "Valle di Luna", Tal des Mondes, nennen.

Einige der riesigen Gesteinsbrocken erinnern an Tiere oder Gegenstände. "Habt ihr es erkannt?", fragt Carbone und deutet mit dem Finger auf eine Formation, die sich mit ein wenig Fantasie als überlebensgroße Schildkröte identifizieren lässt. Manche dieser – angeblich alle nur von der Natur geschaffenen – Kunstwerke liegen direkt an der Küste und lassen sich gut vom Boot aus bewundern.

Wenn der Steuermann dann den Motor stoppt, lässt sich die Essenz Sardiniens im Foto einfangen: hinten ein steinerner "Bär", daneben ein heller Sandstrand und davor das klare Meerwasser, das so kräftig in Azur schimmert, dass es dieser "Blauen Zone" alle Ehre macht.

Mehr Informationen:

"Delphina Hotels & Resorts"

www.delphina.it

die diese Reise unterstützt haben.

Anreise:

Im Sommer 2019 kann man von Nürnberg aus zweimal pro Woche direkt nach Sardinien fliegen. Eurowings steuert jeweils mittwochs und samstags am Morgen Olbia im Nordosten der Insel an.

Günstig wohnen:

Resort & Spa Le Dune

www.delphinahotels.de/sardinien/hotels/ledune

Luxuriös wohnen:

Resort Valle dell’Erica

www.delphinahotels.de/sardinien/hotels/valle-erica

Beste Reisezeit:

Im Sommer ist es heiß und trocken, im Frühling und Herbst sind die Temperaturen moderater. Die Winter sind mild, aber nicht ohne Niederschlag. Hochsaison ist von Mai bis Oktober.

