Baumer geht zu Fontane in die Apotheke

Der Arbeitsplatz des Schriftstellers ist erhalten geblieben - vor 52 Minuten

BERLIN - Deutschland feiert heuer den 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane, der stark mit Berlin verbunden war. Was viele nicht wissen: Fontane war zunächst Apotheker. Die Apotheke, in der er gearbeitet hat, gibt es noch.

Der Raum ist noch so erhalten wie Mitte des 19. Jahhunderts. © Harald Baumer



In der frisch erbauten Klinik "Haus Bethanien" trat der knapp 30-jährige Fontane 1848 seinen Dienst an. Später erinnerte er sich an "ein hohes Eckzimmer", das "einen wundervollen, halb mittelalterlichen Eindruck" auf ihn gemacht habe. Heute kann das jeder Berlin-Besucher selbst nachprüfen. Das Mobiliar ist seit 170 Jahren unverändert. Medizinfläschchen, Rührtöpfe und Waagen stammen zwar von einer Filmdeko, man meint aber, Fontane könne wirklich gleich um die Ecke biegen.

So kommen Sie hin:

Fontane-Apotheke im Haus Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin-Kreuzberg. Geöffnet Di. und Do. von 14 bis 17 Uhr und Mi. von 11 bis 17 Uhr. U-Bahn Kottbusser Tor (U1/U3), von dort 800 Meter zu Fuß.

Harald Baumer