Baumer hört und staunt

BERLIN - Eine Villa am Wannsee mit Seezugang — schöner kann man in Berlin nicht wohnen. Teurer allerdings auch nicht. Doch es gibt für Normalbürger die Gelegenheit, wenigstens ein paar Stunden an einem solchen Ort zu verbringen.

Das Literarische Colloqium Berlin macht im Sommer Lesungen direkt am Ufer. Foto: Harald Baumer



Im Literarischen Colloquium Berlin (LCB) lesen renommierte Schriftsteller aus ihren Werken und junge Autoren aus aller Welt dürfen für eine gewisse Zeit hier wohnen und arbeiten.

Vor allem im Sommer ist die Villa am Sandwerder einen Besuch wert. Die Lesungen finden dann im Freien statt, mit Blick auf den Wannsee. Man weiß nicht, wohin man zuerst schauen soll – zur Villa links, zum See rechts oder zum Schriftsteller vorne auf der Bühne.

So kommen Sie hin:

Literarisches Colloqium

Am Sandwerder 5, 14109 Berlin

Öffentlicher Nahverkehr: S-Bahn-Linie 7, Bahnhof Wannsee (Fahrzeit 25 Minuten). Von der Station aus sind es noch drei Minuten zu Fuß.

Veranstaltungshinweise unter www.lcb.de