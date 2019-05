Mittsommer in Schweden – nanu, ohne Kränze im Haar? Ja, der Jahrhunderthitze-Sommer 2018 hat Schweden so ausgetrocknet, dass es mancherorts kaum noch Wildblumen für die Kränze gab. In dem Weiler Mångberg freut man sich umso mehr an den traditionellen Volksweisen der Midsommar-Musikerinnen. © Tilmann Grewe