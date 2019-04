Diese Orte kennt kaum ein Tourist in London

LONDON - London, wie es (fast) keiner kennt: Viktor Wynd, skurriler Museumsdirektor von eigenen Gnaden, Cordanzug und Dandy-Pose, führt durch die Bar, die er seit zehn Jahren im Stadtteil Hackney betreibt. Was Wynd, der Sammler, Autor und Künstler, in seinen Vitrinen angehäuft hat, hat mit dem Reiz von Geisterbahnen wenig zu tun. Es ist besser. Es ist Kunst. Und es gibt noch viel mehr solcher Orte, man muss nur wissen, wo.

Hüte in allen Varianten, aber auch exotische Früchte und Gerichte gibt es im Brixton-Market unter alten Arkaden zu kaufen. © Claudine Stauber



Wer hier heil an Seele und Leber wieder ans Tageslicht wankt, kann sich „von“ schreiben. Die mit Inbrunst zelebrierte Absinth-Kur, der sich mutige Londonreisende im Viktor Wynd Museum of Curiosities unterwerfen, ist nicht nur hochprozentig. Sie findet dazu unter den Augen verhärmter Schrumpfköpfe, ausgestopfter Löwen und struppiger Einhörner statt.

Und weckt tiefes Verständnis für Oscar Wildes berühmtes Absinth-Zitat: „Nach dem ersten Glas siehst du Dinge wie Du wünschst, dass sie wären. Nach dem zweiten Glas siehst Du die Dinge, wie sie nicht sind. Zum Schluss siehst Du die Dinge, wie sie wirklich sind und das ist das Schrecklichste auf der Welt.“

Die Bar hat angeblich die größte Absinth-Karte im Königreich, serviert wird die Kult-Spirituose mit Zuckerstück im Silberlöffelchen und Wasser aus antiken Karaffen. Klappert da ein Skelett? Wirft Napoleons Totenmaske böse Blicke? Notfalls nimmt man sie mit nach Hause, der Chef hier verkauft nicht nur Schnaps, sondern alles.

Auch eine Zeitmaschine, aber aus ganz anderem Holz geschnitzt, ist das Inamo in Soho. Hier gibt es asiatische Fusion-Küche vom Feinsten, der Laden ist voll und der Kunde nicht nur König. Er muss mitarbeiten. Eines Tages könnte das Standard sein: Beamer an der Decke projizieren Touchscreens auf die Tische, auf denen man sich mit dem Zeigefinger durchs Menü bewegt.

Anfangs hakt es, doch die Bedienung — es gibt sie noch — hilft. Dann scrollt sich der Gast selbst durch die Speisekarte. Fotos werden mitgeliefert, man wählt den Wein und sogar das Tischdecken-Dekor. Die Rechnung leuchtet auf und den Köchen kann man per Kamera in die Töpfe gucken. Langweilt sich der Gast, kann er Computerspiele machen. Der Laden ist, weil noch die Ausnahme, unterhaltsam. Nebenbei schmeckt es einfach göttlich.

Im Schutzanzug aufs Dach

Hoch hinaus: Die Karabinerhaken klappern, ein Dutzend Bergsteiger steigt in Schutzanzüge, schnallt die Gurte fest. Helm auf zum Aufstieg auf die O2 -Arena, den größten Kuppelbau der Welt. London aufs Dach steigen? Das geht. 90-minütige Touren bietet die Arena an, 52 Meter geht es am Seil hoch, dann der weite Blick über Greenwich, den Olympischen Park oder die Canary Warf.

Das Abenteuer macht weiche Knie, die Dachhaut, die von Stahlseilen gehalten wird, gibt bei jedem Schritt nach. Oben angekommen, trinken die Aufsteiger Champagner aus dem Plastikglas.

Es quietscht, so bunt sind die Törtchen, die bei der Afternoon Tea-Bus-Tour auf Etageren mitfahren. Auch ein Weg, das Pflichtprogramm mit Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey und Hyde Park kauend und fast nebenbei zu absolvieren.

High Tea, das heilige britische Tee-Ritual mit Scones und Sandwiches im roten Doppeldecker, die Kombination ist ausgefallen. Der Service schaukelt auch noch Sekt herbei, drunten stauen sich die Massen im Hydepark. Als Überflieger fühlt man sich da ziemlich abgehoben.

Der schräge Mr. Wynd höchstpersönlich. © Claudine Stauber



Londons Karibik liegt im Stadtteil Brixton. Bitte unbedingt hungrig hingehen, in den Märkten unter den pittoresken Arkaden biegen sich die Stände unter Früchten, winzige Lokale bieten Exotisches an, Friseure flechten Zöpfchen, eine kleine Brauerei zapft Craft Beer.

Hier, wo viele Menschen aus der Karibik leben und ihr Quartier zunehmend mit Hipstern und Investoren teilen müssen, kann man stundenlang bummeln, die Zeit vergessen – oder vor dem meterhohen Wandbild David Bowies Andacht halten. Der Star ist hier geboren, „Brixton ist stolz auf ihn“, erzählt Stadtführerin Angela Morgan, die die verwinkelten Ladenstraßen kennt wie die eigene Westentasche.

