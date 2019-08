Digitaler Raubzug: Was für Trampel!

LAKE ELSINORE - Kalifornien meldete im März den Notstand: Infolge starker Regenfälle begannen im ganzen Land Wildblumen zu sprießen und umwehten den sonst so niederschlagsarmen US-Bundesstaat mit einem Hauch von Flower Power. Instagrammer, Blogger und Youtuber stiefelten querfeldein durch den Walker Canyon, um den Moment für ihre Follower festzuhalten – und ruinierten dabei die Landschaft.

Fotoshooting im Walker Canyon. Wegen des Besucherandrangs mussten die Behörden das Gebiet sperren. Foto: Foto: Frederic J. Bown/afp



Wegen des Besucherandrangs war die Interstate 15 zeitweise blockiert. Die Behörden von Lake Elsinore sahen sich gezwungen, den Wanderpfad zu sperren. "No Viewing or Visiting", verkündete die Stadt in scharfem Ton. Unter #poppynightmare sieht man im Internet Fotos, die Heerscharen von Touristen zeigen. Die Selfie-Jagd treibt zuweilen die seltsamsten Blüten. Sie wird zum digitalen Raubzug durch die Natur.

Dass Touristen Orte wie den Schiefen Turm von Pisa oder den Markusplatz in Venedig bevölkern, ist nicht neu. Dass der Overtourism aber auch auf eher unbekannte Orte übergreift, ist neu. Die Rue Crémieux im 12. Pariser Arrondissement, die ein Schattendasein zur viel besungenen Rue Mouffetard fristet, ist in den letzten Jahren zu einem Hotspot für Touristen und Influencer geworden – sehr zum Leidwesen der Anwohner. Instagrammer kommen in die 170 Meter kurze Straße mit ihren bunten Hausfassaden, um ihre Follower zu erfreuen, Youtuber, um Clips zu machen, Models für Shootings. Rapper belagern die Eingangstüren und drehen die Musik auf.

Fluch und Segen zugleich

Ein Anlieger beschwerte sich in einem Bericht der Zeitung Le Parisien, er könne es nicht mehr sehen und hören, wie Youtuber zwei Stunden lang zu lauter Musik twerken (bei dem leicht obszönen Tanzstil lässt man die Pobacken und Hüften kreisen).

Der Instagram-Boom ist Fluch und Segen zugleich: Einerseits kann er vergessene Stadtquartiere revitalisieren und die lokale Wirtschaft ankurbeln. Andererseits kann er die Natur und Nachbarschaften zerstören.

Journalist Christopher Ketcham hat in der US-Zeitschrift New Republic (deren Eigner ironischerweise der Facebook-Mitgründer Chris Hughes war) einen wütenden Artikel darüber geschrieben, wie der Foto-Dienst die Landschaft ruiniert hat. "Es gab einmal eine Schwimmgrotte in einer Schlucht in dem öffentlichen Park der Catskill Mountains, der herrlich frei für den Homo Sapiens war. Man konnte im Hochsommer dorthin gehen und, ohne jemanden zu sehen, das tiefblaue Gewässer für sich allein haben. Dann kam Instagram."

In der unendlichen digitalen Community gibt es viele Nachbarn – und mit denen muss man sich dann auch den begrenzten Raum in der realen Welt teilen. Geheimtipps sind Vergangenheit. Im globalen elektronischen Dorf spricht sich alles herum.

Ketcham befürchtet, dass die egoistischen Interessen die Natur zu einer Ware macht und die Landschaft kommerzialisiert wird. Dasselbe gilt für Städte. Wenn eine Straße wie die Rue Crémieux von Youtubern besetzt wird, verkommt das Viertel zur Kulisse, die Bewohner zur Staffage, der öffentliche Raum zur Werbefläche.

Die Beispiele des aus dem Ruder gelaufenen Fototourismus zeigen, wie datengetrieben und technisiert heute die Zugänge sowohl im digitalen als auch im physischen Raum sind. Facebook kann mit ein paar Änderungen seines Algorithmus Webseiten hochjazzen oder in die Bedeutungslosigkeit herunterregulieren. Auch Instagram kann Hashtags fördern.

Das Fremdenverkehrsamt Jackson in Wyoming hat im vergangenen Jahr Besucher dazu aufgefordert, Fotos in sozialen Medien nicht mehr mit Geodaten zu versehen, um die Wälder und Seen in der Region zu schützen. In der Vergangenheit war es vorgekommen, dass Influencer Fotos posteten und massenweise Follower dem Ziel folgten. "Wir wollen, dass die Leute eine echte Verbindung mit der Natur haben und nicht nur eine Seite mit einem Pin drauf", sagt Brian Modena, Vorstandsmitglied des Fremdenverkehrsamts.

Wilderer werden angelockt

In Nationalparks in Südafrika werden Besucher auf Schildern darauf hingewiesen, die Geotagging-Funktion abzuschalten, um keine Wilderer auf den Plan zu rufen. Daraus könnte man folgern, dass die Natur auch im digitalen Raum ein Recht hat, nicht mit Pins à la "Ich war hier" verschmutzt zu werden.

Womöglich ist in Zeiten digitaler Bilderflut auch eine digitale Ökologie nötig; das Bewusstsein, sparsam mit Daten und Fotos umzugehen – zumal die Instagram-Posts ohnehin fast alle gleich aussehen. Auf dass die Blüten in Kalifornien in Zukunft von Trampeln verschont bleiben.

Adrian Lobe