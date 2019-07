Flugverspätung wegen "speziellem Gewitter"

LANDSHUT - Und dann konnte die Maschine am Zielort nicht mehr landen, weil mittlerweile dort ein schweres Gewitter aufgezogen war. Der Flug musste Ein Flugzeug startete in Barcelona mit fast zweistündiger Verspätung nach München und musste nach Nürnberg umgeleitet werden. Die Gesamtverspätung für die Fluggäste bis zur Ankunft in München betrug am Ende mehr als drei Stunden. Damit war die magische Zeitgrenze für den Anspruch auf finanziellen Ausgleich überschritten.

Ein Flugzeug fliegt in eine Schlechtwetterzone. © dpa



Allerdings: Ein Gewitter ist generell als besonderes "Wetterphänomen" von Airlines "nicht beherrschbar". Gibt es deswegen Probleme, müssen sie nicht zahlen. Normalerweise. Denn in diesem Fall entschied das Landgericht Landshut anders. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht hin.

Demnach war das Gewitter isoliert betrachtet zwar kein Grund für einen Verspätungsausgleich. Doch hier, so die Richter, lag "ein spezieller Fall" vor. Denn: Erst durch die zweistündige Abflugverspätung in Barcelona kam das Gewitter in München überhaupt "zum Tragen". Wäre das Flugzeug planmäßig in Barcelona gestartet, wäre es noch vor dem Unwetter in München gelandet. Das Gericht folgert daraus: Die Fluggesellschaft kann sich in diesem Fall nicht auf das Gewitter als "außergewöhnlichen" Verspätungsgrund berufen und muss zahlen (LG Landshut, Hinweisbeschluss vom 18.12.18, Az.: 14 S 2813/18).

