Die Einheimischen meinen es ja nur gut, wenn sie uns in der Ferne in unserer Muttersprache auf Schildern informieren wollen. Doch manchmal wäre es besser gewesen, einfach mal einen deutschen Urlauber zu bitten, über die Übersetzungen drüberzulesen. Wobei - dann wären kaum so viele charmante Sätze entstanden, die Deutsch ganz neu definieren. Unsere Leserinnen und Leser schicken uns regelmäßig Fotos der lustigsten Schilder zu - die besten finden Sie hier in dieser Bildergalerie. Haben Sie auch ein Foto, das in unsere Rubrik passen könnte? Dann schicken Sie es doch – mit der Angabe, wo Sie es aufgenommen haben und Ihrer vollständigen Postadresse – an Magazin am Wochenende, 90327 Nürnberg, oder magazinaktion@pressenetz.de. Wir veröffentlichen die besten Fotos und honorieren sie mit einem Buch.