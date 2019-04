Reisebuchung online: Die Trickser schlau austricksen

NÜRNBERG - Einst versprach das Internet transparente Preise und Vergleichsmöglichkeiten. Doch wer das immer noch denkt, glaubt auch ans Christkind. Tatsache ist, dass dank des Netzes in wenigen Minuten ein Flug, ein Hotel oder eine Pauschalreise gebucht werden können, manchmal sogar zu Schnäppchenpreisen. Doch dort wird im Nu auch auf die Nachfrage reagiert – mit Preisen nach unten UND nach oben.

Das Portal merkt, ob Sie mit einem teuren Laptop buchen wollen - entsprechend erhöht es automatisch den Preis. Foto: colourbox.de



Eine Studie der Verbraucherzentrale Brandenburg ergab, dass 37 Prozent der untersuchten Online-Händler ihre Preise während der Suche veränderten und sie teils verdoppelten.

Was Hotels, Airlines und anderen Anbietern Geld bringt, sind vor allem die persönlichen Daten, die ihnen die User freiwillig liefern. Das Reiseportal weiß sofort, ob jemand von seinem Computer, Laptop oder Smartphone aus surft – Smartphone-Buchungen etwa sind spontaner und werden deswegen teurer angeboten!

Ob jemand mit dem neuesten iPhone oder einem Android-Handy surft, lässt auf die Kaufkraft des potenziellen Kunden schließen. Und IP-Adresse und Geodaten verraten, wo der Kunde lebt, welche Internetseiten er liebt, welche Interessen er hat. Aus dem Personenprofil errechnet ein Computer den Preis. Dynamic Pricing nennt sich das, eine raffinierte Bepreisung für noch mehr Gewinn. Eigentlich müssten die Anbieter laut EU-Verordnung auf diese Methode als "personalisierter Preis" hinweisen, doch die Umsetzung verläuft schleppend.

Gemeinerweise steigt der Preis bei jeder neuen Sitzung. Das Portal simuliert so eine erhöhte Nachfrage und setzt den Kunden unter Druck. Hotelportale warnen mit dem Satz "Nur noch wenige Zimmer zur Verfügung".

Diese Methode der Preisfindung manipuliert die Gefühle der Kunden – Softwareschmieden beschäftigen also nicht nur Programmierer, sondern auch Verhaltensökonomen, die genau wissen, wie man Konsumenten interaktiv zum Kauf drängt. Damit das Portal nicht weiß, dass hinter der Anfrage ein und dieselbe Person steckt, sollten wir keine digitalen Spuren im Netz hinterlassen.

Persönliche Angaben vermeiden

Verbraucher sollten den Browser-Verlauf und vor allem Cookies – das sind die kleinen Textprogramme, die jeden User auf einer Internetseite identifizieren – löschen sowie den Cache regelmäßig leeren. Wer noch auf einem anderen Browser surft, sollte darauf achten, dass dieser ebenfalls keine Cookies speichert. Nutzer mit dem Browser Chrome aktivieren dafür "Inkognito-Modus", mit Safari "Private Mode" und mit Firefox "Private Window".

Außerdem sollten Sie Reiseangebote auf verschiedenen Endgeräten checken, denn die Offerten unterscheiden sich zwischen PC, Tablet und Handy. Und loggen Sie sich nicht auf der Website ein, so ist Ihr Suchverlauf nicht nachvollziehbar. Falls das doch nötig ist, dann registrieren Sie sich so spät wie möglich, also erst kurz vor dem Klick zur Kasse. Oder Sie tragen sich nur einmalig als Gast ein.

Die effizienteste Möglichkeit ist die Benutzung eines VPN-Dienstes. Dieses Virtual Private Network verschlüsselt und verbirgt Ihre IP-Adresse.

