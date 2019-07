Roccella Jonica in Kalabrien: Festung mit Strand

ROCCELLA JONICA - In der süditalienischen Provinz Kalabrien liegt das Urlaubsstädtchen Roccella Jonica, das für die meisten Urlauber aus dem Norden zu weit weg und somit reichlich authentisch geblieben ist.

Blick über den Hafen auf die Stadt mit ihrer Festung. Foto: Giuseppe Crimeni/shutterstock.com



Es fühlt sich an wie damals. Als wir im Käfer die Alpen überquerten, um in Cattolica südländische Lebensart zu genießen. Die gelassene Heiterkeit, dieses Gefühl, dass es gut ist, einfach mal gar nichts zu tun. Jetzt schreiben wir 2019 und der Ort heißt Roccella Jonica in Kalabrien, auf halber Strecke zwischen Crotone und Reggio Calabria an der Stiefelsohle.

7000 Einwohner hat das hübsche Städtchen. Eine stark befahrene Hauptstraße teilt den Ort. Jetzt, in der Hauptsaison, die vor einer Woche begann und noch bis zum 20. August dauert, verdreifacht sich die Einwohnerzahl. Nun ist es hier genauso wuselig wie in allen anderen Badeorten an Italiens Küste.

Doch danach machen die Geschäfte wieder eine ausgedehnte Mittagspause, die Kinder der Einheimischen toben spätabends über den zentralen Platz. An vielen Häusern kleben Schwalbennester und alte Männer sitzen auf Bänken, schauen oder palavern.

Hoch über der Stadt thront eine Festung. Im 14. Jahrhundert wurde Roccella der neapolitanischen Prinzenfamilie Carafa als Lehen überlassen. Eine gute Entscheidung für den Ort. Der Regent war ein Menschenfreund, andererseits bissen sich sämtliche Eroberer – Spanier, Türken oder Piraten – hier die Zähne aus. Drei Jahrhunderte herrschte die Familie, am Ende lebten 500 Menschen auf der Anlage, die ausgehend von einem markanten Turm Zug um Zug erweitert wurde.

Zurzeit läuft eine Restaurierung. Ein Museum ist vorgesehen, es finden Ausstellungen und Tagungen statt.Die EU finanziert mit, Vittorio Zito sei Dank. Der frühere Bürgermeister war virtuos im Anzapfen von Förderprogrammen. Also hatte Roccella Jonica als einer der ersten Küstenorte Kalabriens eine eigene Kläranlage und am hübschen Bootshafen Porto delle Grazie mit seinen 500 Liegeplätzen wird die Kraft der Wellen für die Stromerzeugung genutzt.

Von der Tanzfläche direkt in den Pool

Der am nördlichen Stadtrand gelegene Hafen bietet auch Hochleistungsgastronomie: Die dortige Pizzeria bewirtet in der Hauptsaison bis zu 1200 Gäste. Ein Gastro-Highlight am anderen Ende der Stadt ist "La Cascina". Der Name des Lokals, nämlich Berghütte, ist irreführend. Die Küche ist top, insbesondere gibt es feinste Fischgerichte. Die weitläufige Restaurant-Anlage ist ein beliebter Ort für Familienfeiern und andere Feste. Und falls jemand vom Tanzen das Blut kocht, hilft zwecks Abkühlung der hauseigene Swimmingpool.

Man kann auch bescheidener genießen. "Granite" zum Beispiel. Dieses zerstoßene Eis findet man in seiner schönsten Form in der Bar Cattedrale im Bergstädtchen Gerace. Der frühere Bischofssitz mit seinem mächtigen Dom mahnt auf Schildern: "Fahren Sie bitte langsam. Bei uns spielen die Kinder noch auf der Straße". Der Ausblick von der Freifläche unterhalb der alten Burg auf die Küste und die umliegende Hügellandschaft ist atemberaubend.

Kalabrien ist überraschend grün. Nur ein gutes Dutzend Kilometer südwestlich Rocellas findet man sich inmitten von dichten Mischwäldern. Ein besonderes Ziel ist das dem heiligen Bartholomäus gewidmete Sanktuarium. Hier lockt nicht nur die Aussicht auf innere Einkehr, sondern auch die Quelle, aus der eiskaltes, klares Wasser direkt aus dem Berg sprudelt. Manche kommen mit einem Kofferraum voller leerer Plastikflaschen hierher und fahren schwer beladen nach Hause.

Ein Mönch, der ewig im Eiswasser kniet

Eine enge Straße windet sich hier durch den Nationalpark Aspromento, der Kalabrien auf seiner ganzen Länge teilt. Die Natur wirkt unberührt, der Bewuchs beidseits des recht löchrigen Asphaltstreifens ist dicht. Frei laufende Kühe warten diszipliniert, bis das Auto vorbeigefahren ist.

Beeindruckend ist das Heiligtum von Serra San Bruno. Dem in Köln geborenen Mönch, der im 11. Jahrhundert andächtig stundenlang im eiskalten Wasser kniete, ist ein schmucker Wallfahrtsort gewidmet. Es gibt hier eine von mächtigen Mauern umgebene Klosteranlage. Deren Mönche leben asketisch, ihre landwirtschaftlichen Produkte sind begehrt. Ein Foto am Grab des Heiligen zeigt, dass Papst Johannes Paul II. hier vorbeigeschaut hat.

Sonnenbad an einem der Strände, und immer thront die Burg darüber. Foto: Klaus Schrage



Zurück in Roccella Jonica. Das Städtchen hat acht Kilometer Sandstrand, die Hälfte ist durch eine Promenade erschlossen. In den Strandbars im Süden tummelt sich die Jugend und alle, die davon ausgehen, dass sie gesehen werden sollten. Das Meerwasser ist klar, vorgelagerte Sandbänke sorgen dafür, dass die Wellen nicht zu hoch werden.

Das Meer ist auch Schauplatz eines Wunders. Demnach wurde 1545 ein sinkendes Schiff bei heftigem Sturm von der Jungfrau Maria gerettet. Am 15. Juli jeden Jahres findet eine Prozession statt, bei der die Gottesmutter ins Meer getragen wird. Der Umzug endet an einer kleinen Klosterkirche.

In dem mit zirka 40 Vereinen bestens durchorganisierten Städtchen läuft derzeit die 9. Ausgabe des Jazzfestivals "Rumori Mediterranei". Bis zum 24. August treten 148 Musiker bei 23 Konzerten an verschiedenen Orten der Stadt auf. Angesagt sind auch internationale Stars. Zu Ex-Bürgermeister Zito passt dieses Event.

An seine Arbeit und an sein liebstes Fortbewegungsmittel erinnert eine an der Strandpromenade platzierte Fahrradskulptur. Darauf steht sein Lebensmotto: "Lasst uns nie die Fähigkeit verlieren, scheinbar Unmögliches zu vollbringen." Von Eile hat er nichts gesagt.

Mehr Informationen:

Visit Roccella

www.visitroccella.it

Anreise:

RyanAir fliegt ab Nürnberg in zwei Stunden nach Crotone. Von dort 140 Kilometer weiter mit Mietwagen. Mit dem Auto 1745 Kilometer ab Nürnberg, mit der Bahn 20 Stunden.

Günstig wohnen:

B & B Acquachiara

www.acquachiarabb.com

Luxuriös wohnen:

Parco dei Principi

www.parcodeiprincipi-roccella.com

Beste Reisezeit:

Die Hauptsaison läuft vom 20. Juli bis 20. August, die Badesaison beginnt am 15. Juni. Wir empfehlen die Vor- und Nachsaison, also ab Anfang Juni beziehungsweise bis Ende September unter Umgehung des August.

