San Diego und Palm Springs: Ein lässiges Doppel

SAN DIEGO/PALM SPRINGS - Im Süden Kaliforniens liegt mit San Diego eine der entspanntesten Städte der USA. Östlich davon, hinter den Bergen, zelebrieren die Schönen und Reichen in der Wüste rund um Palm Springs bis heute Poolparty und Müßiggang.

Pacific Beach ist San Diegos ehemaliger Hippie-Strand. © Matthias Niese



Zwischen Hippies und Fischern:

Sobald das Morgengrauen einen rosa Schimmer über den Pazifik zaubert, gehen sie hier erst mal joggen. Vor den modernen Hochhäusern von Downtown San Diego überholen urbane Hipster beleibtere Frauen, die ebenfalls die schicke Promenade an der Küste entlanglaufen, vorbei am ausgemusterten Museums-Flugzeugträger USS Midway, alten Segelschiffen, U-Booten und riesigen Marinas.

Aus den ehemaligen Fischerkaten duftet es früh um sieben nach Rührei und Speck. Die ersten Gäste finden sich in den Cafés ein und blinzeln über ihre Zeitung hinaus aufs Meer, wo gerade ein paar Seehunde um die Boote der zurückkommenden Fischer schwimmen und hoffen, etwas vom üppigen Fang abzubekommen.

Man hält sich fit in der mehrfach als lebenswerteste Stadt der USA ausgezeichneten Metropole, die im äußersten Südwesten des Landes liegt und in der Besucher die Coolness des Californian Way of Life erleben.

Noch bis in die 1990er Jahre galt San Diego als etwas langweilig – den zweitgrößten Marinestützpunkt der USA, in dem die Pazifikflotte vor Anker liegt, prägten die Militärs. Doch San Francisco oder Los Angeles wurden teurer und trubeliger, viele Trendsetter, junge Leute und Familien zogen nach San Diego, wo das Klima einen Tick besser und das Leben lässiger ist.

Hier erleben Reisende gleich zwei Länder, denn die mexikanische Großstadt Tijuana ist nur 24 Kilometer von der City entfernt. Mit einem Reisepass können US-Amerikaner wie Europäer problemlos aus- und wieder einreisen, ideal für einen Tagesausflug ins quirlige Nachbarland. Das prägt auch San Diego, unzählige Mexikaner fahren täglich zur Arbeit hierher, sie stellen mit Abstand die größte Minderheit und beeinflussen die Alltagskultur und die Küche.

Was bei uns der Döner ist, sind hier frische Tacos, die in unzähligen Imbissbuden in allen Variationen zubereitet werden. Feinere mexikanische Küche kommt etwa in Old Town, dem ehemaligen Zentrum der einst mexikanischen Stadt, aber auch im Latinoviertel Barrio Logan auf den Tisch. In San Diego sieht man, wie sich die Gastronomie in den USA gewandelt hat – statt Fast Food werden Gerichte aus aller Welt mit regionalen Zutaten serviert – und stets gibt es ein kräftiges Bier aus einer der 140 Craft-Brauereien der Stadt dazu.

Oldtimer in einem Wohnviertel San Diegos. © Matthias Niese



San Diego ist mit 1,2 Millionen Einwohnern im Kern und drei Millionen im Umkreis die achtgrößte Stadt der USA, die sich in gut 100 Nachbarschaften unterteilt. Jedes dieser Viertel hat einen anderen Charakter. Späte Hippies und Surfer wohnen in Ocean Beach, an einem von 33 Stränden zwischen meist steilen Klippen. Coronado ist eine Insel gegenüber der Innenstadt. Hier gibt es besonders schöne Strände, aber auch Parks und Wohnviertel voller Villen mit Blick auf die Skyline gegenüber. Hinter den Hochhäusern beginnt das Gaslamp-Quarter, das neuere historische Zentrum San Diegos mit seinen viktorianischen Gebäuden und Shops, Restaurants und Kneipen. Alljährlich feiern die Irischstämmigen hier im März ihr Shamrock-Festival, bei dem auf mehreren Straßen Bands Geige spielen und DJs Bässe aus Boxen blasen.

Little Italy ist das Wohnviertel der Fischer – hier liegen Cafés, Bars, Restaurants, Kunstgalerien und Boutiquen. Hillcrest und North Park sind die Zentren der Homosexuellen-Szene mit ausgefallenen Restaurants, Vintage-Kleidungsläden und einer bunten Kunst- und Kulturszene. Familiär ist die Atmosphäre im Balboa-Park, dem Centralpark San Diegos mit 17 Museen und dem weltberühmten Zoo, in dem sich vor den Pandabären meist lange Schlangen bilden. Vor den Toren liegt Seaworld, berühmt vor allem für seine Orca-Shows.

Staunen in der Wüste:

Typisch Palm Springs: Cooles Haus, cooles Auto, cooles Outfit. © Matthias Niese



Hollywood hat den Pool cool und bekannt gemacht, seit den 1930er und erst recht in den 1950er Jahren. Filmstars und -sternchen wie Marilyn Monroe, Frank Sinatra oder Gregory Peck lümmelten in gestreiften Badehosen und pastellfarbenen Badeanzügen in Gärten schicker Bungalows auf dick gepolsterten Liegen unter befransten Schirmen, schlürften Cocktails und hechteten vom Sprungbrett ins Wasser.

Ihre Freunde standen derweil am Grill, wippten mit den Hüften zu Musik aus dem Transistorradio und alle machten: Poolparty! Erfunden und zelebriert wurde sie in Palm Springs, Kalifornien.

Und mit ihr das coole Ferienhaus, in dem die Stars und die Reichen Amerikas ihren Hedonismus pflegten. Nur die besten Architekten der Zeit waren gut genug und erschufen hier den Baustil des Desert Modernism, der an die offene, kubistische Architektur des Bauhauses anknüpft. Arm an sonstiger Historie sieht die Region in dieser Mid-Century Architecture ihr kulturelles Erbe und zeigt sie auf geführten Touren gerne her.

Die Bewohner der Häuser konnten mitten in der Wüste tun und lassen, was sie wollten, der liberale Geist zog daher auch viele Homosexuelle an – mehr als die Hälfte der Einwohner ist schwul oder lesbisch.

Und nicht nur damals, auch heute noch fliehen die, die es sich leisten können, am Wochenende aus den Millionenstädten Los Angeles oder San Diego über den fünfspurigen Freeway in nur zwei Autostunden hinter die Berge ins kühlere, etwas abgeschiedene Coachella-Tal zu Füßen des Joshua Tree Nationalparks. Und feiern dort vor allem: Poolparty!

"Du merkst erst, dass Du einer von ihnen geworden bist, wenn sie Dich auf ihre Poolparty einladen", sagt Jean Paul Zapata, der seit rund drei Jahren hier lebt – in illustrer Gesellschaft: Auch Leonardo di Caprio, Cher oder die Kardashians haben hier ein Haus.

Verstreut liegen im Tal Ortschaften wie Cathedral City, Bermuda Dunes, Rancho Mirage, Thousand Palms oder Palm Dessert. Die sonderbaren Kunstnamen verraten schon, dass sie den wohlhabenden Städtern das süße Nichtstun so angenehm wie möglich machen sollen.

Hinter Mauern spitzen die Dächer millionenteurer Villen hervor, überragt von Palmen. Steht man auf einer Anhöhe, kann man etwas über die Hecken blicken und sieht überall das Blau der Pools hervorschimmern. Auf den Straßen fahren teure Autos, die Gehwege sind von Blumen und akkurat gestutztem Rasen eingehegt, nirgends liegt auch nur ein Fitzelchen Papier oder Abfall.

Die meisten Menschen hier sind Rentner, Privatiers oder verdienen ihr Geld in den großen Städten. Hier findet man lediglich Jobs in der Hotellerie, Gastronomie und der ein- oder anderen Vergnügungseinrichtung wie Golfplätzen, Museen oder Shops.

Möglichkeiten, sich zu zerstreuen, gibt es allerdings genug, und wie in Las Vegas sind sie die eigentlichen Gründe, weshalb sich eine Reise in die im Sommer unerträglich heiße und im Winter wunderbar milde Wüste lohnt: Um zu staunen, was hier so geboten ist.

Alle zwei Jahre – das nächste Mal wieder im Frühjahr 2021 – stellen Künstler aus aller Welt im aus neun Städten bestehenden Greater Palm Springs Kunst in die Wüste. Desert X heißt das dreimonatige Event, bei dem man übers ganze Tal verteilt im Nirgendwo Treppen besteigt, die ins Nichts führen oder bunt bemalte Figuren am Ufer eines Sees auf dem Wasser treiben. Immer im März trifft sich die Tennis-Elite zu den BNP Paribas Open in Indian Wells, kurz danach kommen weltberühmte Bands zum Coachella Valley Music & Arts Festival.

Mehr Informationen:

Greater Palm Springs

www.visitgreaterpalmsprings.com

sowie

San Diego Tourism

www.sandiego.org

Beide haben diese Reise unterstützt.

Anreise:

Fünfmal die Woche mit Lufthansa, Direktflug Frankfurt / Main – San Diego zwölf Stunden

Günstig wohnen Greater Palm Springs:

The Saguaro Palm Springs

https://thesaguaro.com/palm-springs/

Luxuriös wohnen Greater Palm Springs:

Sands Hotel & Spa

https://sandshotelandspa.com

Günstig wohnen San Diego:

Hotel Z

www.staypineapple.com/hotel-z-san-diego-ca

Luxuriös wohnen San Diego:

Intercontinental

www.intercontinentalsandiego.com

Beste Reisezeit:

Das ganze Jahr, in den Sommermonaten kann es sehr heiß werden.

