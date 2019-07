Südsteiermark: Genussvoll durch Hügel rollen

Kulinarik und Kultur verbindet die österreichische Region - vor 1 Stunde

BAD RADKERSBURG - Der E-Bike-Boom hat das entspannte Genussradeln auch in eher bewegtem Gelände erleichtert. Radtouren in der Österreichischen Südsteiermark sind deshalb ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine kulinarisch-kulturelle Entdeckungsreise mit umweltfreundlicher Fortbewegung verknüpfen lässt.

Trotz der hügeligen Landschaft lässt sich die Südsteiermark mit dem Fahrrad bestens erkunden. © Thermen - & Vulkanland Steiermark, Harald Eisenberger



Ob Thermenland, Weinland oder Mur-Radweg, in alle drei Touren (die sich teilweise überschneiden) kann man an den unterschiedlichsten Orten einsteigen und die Strecke nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Wer nicht gleich in Graz starten möchte, kann etwa in Bad Waltersdorf oder Bad Blumau mit ein paar Wellnesstagen einen sanften Start hinlegen, bevor es durch kleingliedrige landwirtschaftliche Flächen Richtung Fürstenfeld geht.

Genau jenes Fürstenfeld, dem die österreichische Pop-Rock-Band S.T.S. in ihrem bekanntesten Song ein Denkmal gesetzt haben. "Natürlich werden wir ständig darauf angesprochen", sagt Karl Amtmann vom Historischen Verein. "Dabei haben wir viel mehr zu bieten." Etwa über 300 Jahre Rauch- und Tabakkultur, die im Museum Pfeilburg gezeigt wird. Oder den Festungsweg, der eine Zeitreise durch die Stadt erlaubt.

Nicht nur bei jungen Menschen ein Anziehungspunkt: Die Nougatpumpen in der gläsernen Fabrik Zotter © Zotter Schokoladen



Aufgeladen mit reichlich historischem Wissen führt uns der Weg vorbei an der Thermenlandschaft Loipersdorf in Richtung Fehring. Hier an der Grenze zwischen Steiermark und Burgenland zeigt die liebliche Hügellandschaft ihre ersten Tücken. Das Auf und Ab ist für trainierte Tourenradler keine Herausforderung, doch bei manchen fällt der Blick immer wieder neidisch auf die mit dem E-Bike locker dahingleitende Begleitung.

Da kommt dann ein Zwischenstopp auf dem Kürbishof Koller gerade recht. Johann Koller hat seinen Job als Polizist aufgegeben und lebt nun seinen Traum zwischen Kürbiskernöl, Kürbiskernpesto und getrüffeltem Kürbisschmalz. Von seinen handwerklich und in kleinen Mengen hergestellten Produkten kann er ganz gut leben.

Ein Wahrzeichen der Steiermark und weithin sichtbar: Die Burg Riegersburg. © Matthias Oberth



Von der Beschaulichkeit des Kürbishofs ist es nicht weit zur Betriebsamkeit der Zotter Schokoladenmanufaktur. Josef Zotter hat hier ein Paradies nicht nur für Leckermäuler geschaffen.

Er selbst bezeichnet sich als "Andersmacher" und agiert selbstbewusst und mit leichtem Hang zur Mission. Zotter kann dabei auch mit Niederlagen umgehen, wie sein selbstironisch angelegter Friedhof der "beerdigten Schokoladenideen" beweist.

Von der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt lässt er fair produzieren. Seine Zotter-Erlebniswelt in Sichtweite zur Burg Riegersburg ist eine riesige Produktionsstätte mit angrenzendem "Essbaren Tiergarten". Die Devise "Schaut dem Essen in die Augen" wirkt zunächst irritierend, im angeschlossenen Restaurant schmeckt der Burger vom Bio-Rind dennoch vorzüglich.

Dauernd könnte man anhalten

Für echte Genussradler wird mit zunehmender Reisezeit die Sache immer unübersichtlicher. Alle paar Kilometer locken Angebote, an denen man nicht einfach so vorbeistrampeln möchte. Vom urigen Buschenschank mit deftigen Speisen bis hin zu Zauberern der regionalen Küche, die mit mehrgängigen Menüs den Gaumen verwöhnen. Garniert wird die sowieso schon schwierige Wahl durch am Wegesrand liegende Attraktionen, die eine kleine Abweichung vom Hauptstrang des Radwegs zwingend erforderlich machen.

So radeln wir gerade mal sieben Kilometer von Zotters Schokoladenmanufaktur weiter, schon steht der nächste Abstecher an, die Manufaktur für feinen Essig und edle Brände. Familie Gölles baut ihr Obst nachhaltig an und macht daraus feinen Schnaps, den Besucher bei einer Führung auch verkosten dürfen.

Weiter geht´s mit flottem Tritt, um nach rund 25 Kilometern die steile Auffahrt nach St. Anna am Aigen in Angriff zu nehmen. Dieser Abstecher von der Hauptroute lohnt sich schon alleine deshalb, da in der Gesamtsteierischen Vinothek nicht nur vorzügliche Weine angeboten werden, sondern sich die Landschaft in ihrer lieblichsten Form ausbreitet. Die Abfahrt kann so beschwingt angegangen werden. Manche Gäste bleiben lieber gleich über Nacht.

Endziel ist Bad Radkersburg, eigentlich nur 18 Kilometer entfernt. Ein Umweg über Klöch sei jedoch empfohlen, ehe es uns nach einer weiteren Übernachtung noch zur Käferbohnenkönigin Michaela I. zieht.

Michaela Summer macht sich einen Spaß daraus, dass sie die Erste, aber auch die einzige Käferbohnenkönigin Österreichs ist. Nach dem Besuch ihres Käferbohnenkabinetts ist man unweigerlich zum Fan der Feuerbohne geworden, die sich dort charakteristisch an den Maisstängeln hinaufschlängelt und ein wenig aussieht wie: Käfer. Die Empfehlung der Käferbohnenkönigin, der man sich nur voll inhaltlich anschließen kann: "Bleibt´s noch a bisserl in der Gegend – es lohnt sich."

Mehr Informationen:

Thermen- und Vulkanland Steiermark

www.thermenland.at

Anreise:

Mit dem Auto ab Nürnberg gut 600 Kilometer. Mit der Bahn und Umstiegen mind. 9 Stunden.

Günstig wohnen:

Frühstückspension Raabtal

www.pension-raabtal.at

Luxuriös wohnen:

Genusshotel Riegersburg

www.genusshotel-riegersburg.at