Taiwan: Land in der Klemme

Die asiatische Insel zeigt ständig zwei Seiten einer Medaille - vor 26 Minuten

TAIPEH - Die einen haben Zeit, die anderen hetzen durchs Leben - Taiwan ist ein ständiger Widerspruch in sich. Wir haben die Insel bereist und mächtig gestaunt.

Wanderer stehen auf einem kurzen Hochgebirgstrail über einer spektakulären Schlucht. © Roland Englisch



Taipei gibt sich ein wenig schüchtern an diesem dunstigen Morgen. "Smog ist das nicht", sagt Michelle nach einem kurzen Blick auf ihre Handy-App. "Bis Mittag ist der Nebel wieder weg." Smog, logisch, dass das der erste Gedanke war. Taiwan ist eine Industrie-Insel, Made in Taiwan weltberühmt. Das muss ja stinken und zischen und qualmen.

Tut es auch, nur anders. Im Norden der Hauptstadt Taipei etwa, im Viertel Beitou, mit dem Bus nur Minuten vom Zentrum entfernt, sprudeln jene heißen Quellen, die daran erinnern, dass Taiwan auf Vulkanen fußt. Ihnen verdankt die Insel schwarze Strände, wilde Gebirge, thermische Quellen.

Taiwan ist voller Gegensätze: Die weißen Strände im Westen und die schwarzen im Südosten. Das zersiedelte, industrialisierte Land am Chinesischen Meer und die ursprüngliche Natur am Pazifik mit den wilden menschenleeren Bergen – ein einziger Widerspruch.

Die Tempeldichte ist enorm, die Menschen sind religiös, lassen Autos und sogar Motorroller von Priestern segnen. Um dann damit durch die Städte zu brettern, als gebe es keine Verkehrsregeln, voller Gottvertrauen und ohne Angst vor dem Tod. Vielleicht deshalb betont Taiwan seine Spiritualität, lotst es Gäste von Tempel zu Tempel, als gebe es nur die eine traditionelle Seite. Das ist, als reduziere sich Bayern auf Schäufele, Bier und Schloss Neuschwanstein.

Schokolade mit Krabben

Dabei hat Taiwan ein Schnellzugsystem, bei dem die Züge 300 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Hier leben experimentierfreudige Menschen wie Warren Hsu, der im Südwesten eine Schokoladenfabrik der dritten Art aufgezogen hat – mit Kakao aus heimischer Bio-Produktion, verwegenen Preisen und noch verwegeneren Kombinationen wie weißer Schokolade mit Shrimps. Oder Whiskeybrenner und Winzer, die neben den Teefarmen den Weinanbau vorantreiben in einem Klima, das herausfordernd sein kann.

Aus einem uralten und verkrusteten Topf wird Suppe geschöpft. © Roland Englisch



Wandern die Taiwanesen über die spektakulären Bergtrails im Osten, sind sie ausgerüstet mit Helmen, Wasser, Taschenlampen. Dabei reicht der längste Trail nur zehn Kilometer. Von eigenen Touren mit dem Auto raten die Reiseleiter ab: Zu gefährlich sei der Verkehr ob der schmalen Straßen, nichts für Europäer. Als ob die Bergstraßen in Italien breiter wären und die Fahrer disziplinierter.

Vom Essen raten sie nicht ab. Was einerseits ein Genuss ist – die taiwanesische Küche ist eine wilde Mischung aus Gewürzen, Fleisch und Gemüse, Früchten und Fisch. Andererseits ist es manchmal besser, man fragt nicht nach. Bei der Danzai-Nudelsuppe im Dosyue an der Minzu Road etwa. Seit 130 Jahren kochen sie das Gebräu aus Shrimpsköpfen, serviert mit Nudeln, eingelegtem Entenei und Koriander. Und mit Schweinefleisch, das in einem Topf mit Zwiebeln vor sich hingart. Hundert Jahre hat der erste Topf gehalten, 30 Jahre schon der zweite: Er steht immer auf dem Herd, kühlt nie ab, wird nie geleert, nie gereinigt. Was der Suppe ihr Aroma gibt. Und dem Topf eine Krempe aus eingetrocknetem Was-auch-immer.

Taiwan hat zwei Rhythmen. Da sind die, die zu wenig Zeit haben. Sie brettern an den Ampeln los, wenn die noch nicht Grün zeigen. Die Hektiker drängen an die Garküchen, für sie ist Essen Zeitverschwendung. Die anderen bummeln über die Autobahn als ewiges Hindernis und arbeiten in Lokalen, wo zwischen der Bestellung eines Chai und seiner Ankunft gefühlt Stunden vergehen.

Mehr Informationen:

Taipei Tourism Office,

www.taiwantourismus.de,

das diese Reise unterstützt hat.

Anreise:

Direktflüge ab München oder Frankfurt, Flugzeit ca. 13 Stunden einfach.

Wohnen:

Macchi Hotel, Taipei

www.macchihotel.com.tw

Beste Reisezeit:

Anfang Mai bis Ende

September.