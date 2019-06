Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

San Diego: Die lebenswerteste Stadt der USA Den Californian Way of Life zelebriert keine Stadt so entspannt wie San Diego im äußersten Südosten der USA. Direkt an der Grenze zu Mexiko gelegen, vermischen sich hier die Einflüsse der Kulturen zu einem bunten Mix in Küche, Kunst und Alltagsleben. Wir haben die spannende Metropole besucht, die neben Beachlife noch viele Attraktionen bietet.

Fühsommer auf Sardinien Italiens zweitgrößte Insel bietet sich wegen des milden Klimas und kurzer Flugzeit an. Gutes Essen, saubere Strände und eine ansprechende Landschaft sprechen für den Besuch auf Korsikas Nachbarinsel.

Palm Springs: Cooler Müßiggang in der Wüste Kaliforniens In den 1950er Jahren zogen Filmstars, Neureiche, Künstler, Kreative und Homosexuelle in die Wüste Kaliforniens rund um Palm Springs. Dort lebten sie ihren hedonistischen Traum eines ungezügelten Daseins in coolen Poolvillen aus - ungestört von den engen Konventionen eines prüden Amerikas und fern vom Trubel der Metropolen. Sie feierten vor allem eines: Poolparties! Wir haben uns an diesem heißen Ort umgeschaut.