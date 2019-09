Dort, wo Südtirol zu Italien wird; wo südländische Lebenskunst auf bergländische Überlebenskunst trifft; wo der Gardasee schon zu erahnen ist - dort liegen das Nonstal, also das Val di Non, und das Val di Sole. Zwei Täler im Trentin, die der Tourismus-Rummel bisher ausgespart hat.

Wer authentisches Bauernhofleben in Südtirol erfahren möchte, kann einen der Höfe des Roten Hahns besuchen. Die Höfe unter der Dachmarke müssen eine lebendige Landwirtschaft mit eigenen Produkten in überschaubarer Größe bieten. Da können Städterer und Familien mit Kindern richtig ausspannen und trotzdem viel erleben.

Aspen und der Nachbarskiort Snowmass in den "Rockies" wollen kein reiner Wintersportort mehr sein. Die reichste Stadt Amerikas und das Base Village in Colorado werben mit bezahlbaren Outdoor-Aktivitäten, Erholung und Natur pur.

Prag zieht Touristen in hellen Scharen aus aller Welt an - und oft genug leidet das Flair der Stadt schon unter dem Ansturm. Aber eher selten reicht der touristische Horizont schon über die Metropole an der Moldau hinaus: Dabei sind in Mittel- und Ostböhmen und Mähren hochkarätige Kunst- und Kulturschätze zu entdecken, etliche haben Städten wie Kutná Hora oder Litomyšl den Weltkulturerbe-Titel eingebracht. Und die allenfalls leicht hügelige Landschaft lässt sich auch perfekt mit Fahrrädern erkunden.